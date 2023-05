Maltempo in Emilia Romagna: il viceministro Bignami spala fango e detriti a mani nude (video)

Con l’Emilia Romagna colpita da una violenta ondata di maltempo. Tra fiumi in piena che hanno rotto gli argini, frane, allagamenti e smottamenti. E, soprattutto, centinaia di persone evacuate, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, figura letteralmente in prima linea sul fronte dell’emergenza. Un video, ripreso a sua insaputa, registra il numero due del Ministero di Piazzale di Porta Pia mentre insieme a volontari e residenti della zona è impegnato – mani e piedi nel fango – a ripulire la strada. Una strada invasa da massi. Rami. Detriti, e tutto quello che l’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Emilia Romagna sta scatenando in queste ore.

Alluvione in Emilia Romagna, il viceministro Bignami spala fango e detriti a mani nude

Ore di emergenza continua e di allerta; ore in cui un viceministro che spala detriti a mani nude, con il fango alle ginocchia, dimostra – oltre che interventismo e vicinanza del governo e dei suoi rappresentanti alle prese con l’emergenza meteo – la drammaticità della situazione in cui versano le Regioni del Centro-Nord Italia. Regioni colpite in queste ore da un’eccezionale ondata di maltempo che le sta mettendo a dura prova. «Stiamo seguendo dal Viminale con grande attenzione gli sviluppi della situazione. I Vigili del Fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso delle Marche e dell’Emilia Romagna, mediante l’invio di colonne mobili e moduli a supporto», ha reso noto poco fa il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco.

Emergenza maltempo al Centro-Nord: il governo in prima linea

«Per le criticità già segnalate nelle prime ore del giorno a causa delle straordinarie precipitazioni – ha quindi aggiunto il sottosegretario – due elicotteri stanno sorvolando le aree colpite nelle province di Ancona e Pesaro. Come sull’Emilia Romagna, per rispondere a eventuali richieste di evacuazione o recupero di persone in difficoltà. E per velocizzare ulteriormente la capacità di risposta». Una risposta, quella del governo e degli addetti ai lavori, che in queste ore si è tradotta in una mobilitazione importante di uomini e mezzi sui territori. Ma anche in gesti concreti e spontanei, come quello del viceministro Bignami immortalato nel video.