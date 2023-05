Maltempo, allerta rossa in Emilia: scuole chiuse ed evacuamenti. Bologna teme il livello del Ravone

L’ondata di maltempo che sta colpendo alcune zone dell’Italia non accenna a fermarsi. Le previsioni meteo non sono confortanti per l’Emilia Romagna dove è stata diramata un’allerta rossa fino alla mezzanotte per rischio idraulico e idrogeologico.

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna

Secondo gli esperti la cosiddetta “tempesta Minerva” è destinata a non attenuarsi almeno fino alla fine della settimana. Scuole chiuse oggi da Ravenna a Bologna. Per precauzione, già dalla serata di ieri, sono iniziate evacuazioni preventive. A Faenza 450 persone hanno lasciato la propria abitazione, 213 a Castel Bolognese, circa 70 a Brisighella mentre a Cervia 13 anziani soli sono stati accompagnati negli hotel del territorio.

A Bologna preoccupa il livello del torrente Ravone

L’allerta rossa riguarda una buona parte del territorio regionale, per rischio esondazioni e smottamenti. A Bologna preoccupa il livello del torrente Ravone, che ha già creato disagi nei giorni scorsi. “Il livello sta salendo molto rapidamente sia a monte che a valle”, informa il Comune, prevedendo una nuova esondazione e una nuova chiusura al traffico della strada. A Ravenna chiusi anche i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili. Chiusi tutti i passaggi che portano al mare. Il Comune romagnolo invita gli abitanti ad evitare il più possibile gli spostamenti non necessari.

Scuole chiuse ed evacuamenti preventivi

Monitoraggio speciale anche per Modena. Una squadra del settore Protezione civile della Misericordia di Prato è partita questa mattina per il Modenese. La richiesta di intervento, si legge in una nota, è arrivata dalla sala operativa delle Misericordie d’Italia. Che ha inviato in via preventiva alcune squadre provenienti dal centro e dal nord del Paese nelle zone dove è stata diramata l’allerta rossa per rischio alluvione. Dalla sede di via Galcianese sono partiti tre appartenenti alla Misericordia di Prato con un mezzo fuoristrada e due idrovore. Altre due squadre hanno dato la disponibilità alla partenza immediata in caso di una nuova chiamata da parte della sala operativa nazionale.

Maltempo anche in Sicilia, allerta arancione

Maltempo anche in Sicilia. Nella notte sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti a Palermo e nella provincia. Allerta arancione anche per Marche, Sicilia e Campania. Mmentre in 10 regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, è stata emanata un’allerta gialla.