Milano, al via la “convention” di Forza Italia. L’annuncio di Tajani: «Domani parla Berlusconi»

Ancora una notte tranquilla al San Raffaele, dove Silvio Berlusconi è ricoverato esattamente da un mese esatto. Le dimissioni dall’ospedale, tuttavia, non sono ancora previste. Il Cavaliere ci aveva sperato. Immaginava infatti di poter apparire, seppur in video collegamento, alla convention di Forza Italia in corso a Milano. Con la testa è già lì. Lavora, infatti, al messaggio che intorno alle 12,30 di domani concluderà l’evento. Oggi, intanto, ha incassato gli auguri di pronta guarigione di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo ed esponente di spicco del Ppe, la famiglia politica europea di FI.

Gli auguri a Berlusconi di Roberta Metsola

«Berlusconi ha superato ancora una volta una prova difficile ma ce l’ha fatta», ha detto Metsola, nel suo videomessaggio. La presidente dell’Eurocamera di Strasburgo ha pronunciato parole politicamente significative anche sul delicato dossier “migranti” che proprio in queste ore sta creando non poche tensioni tra Italia e Francia. «La crisi migratoria – ha infatti sottolineato – è un fenomeno di cui deve farsi carico tutta l’Unione, non è un problema che può essere affrontato solo dai Paesi di confine. l’Italia non può farcela da sola. Voglio – ha concluso – che la nostra sia un’Europa di soluzioni e non di retorica».

Sulle modalità dell’intervento decideranno i medici

Parole che hanno riscosso il convinto plauso del coordinatore azzurro Antonio Tajani. «Ringrazio Roberta Metsola – ha detto – per aver ribadito questo concetto oggi, quando è aperto il dibattito. Grazie per averci dato un messaggio di grande solidarietà». Tajani ha anche confermato che sarà Berlusconi a chiudere la kermesse forzista. «Farà un discorso sulla identità indicando un percorso per il futuro e sarà anche un modo per rivederlo protagonista della nostra vita politica dopo questa pausa per motivi di salute». L’unico dubbio riguarda il mezzo che l’ex-premier sceglierà per intervenire. «Deciderà lui con i medici quale sia la scelta migliore – ha spiegato Tajani -, ma non escludo che non si possa vedere in video. Dipendesse da lui sarebbe già qui a organizzare tutto».