Tajani: in Forza Italia non ci sono aspiranti leader, la nostra guida è Berlusconi

“Berlusconi sta meglio, ho parlato con lui ieri sera, sta continuamente migliorando, sta preparando il suo intervento alla manifestazione di venerdì e sabato prossimo a Milano”. Lo dichiara il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad ‘Agorà’ su Rai 3, in vista della convention di Forza Italia. Un modo, anche, per mettere a tacere le voci sui malumori tra gli azzurri per il ruolo di leader che Tajani è candidato a ricoprire.

“Mi auguro che possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni – ha detto ancora – E’ pienamente impegnato con la testa, le idee, le proposte e ci incalza e ci riempie di idee e suggerimenti. Dal San Raffaele ci dà le giuste indicazioni per lavorare nella direzione di tagliare le tasse ai cittadini”, ha aggiunto.

“Sono io – spiega Tajani – che ho voluto fortemente questa manifestazione per dimostrare che Forza Italia è attorno a Berlusconi. L’unico leader si chiama Silvio Berlusconi, non ci sono leaderini o aspiranti leader. Io faccio benissimo il vice premier, il ministro degli Esteri, il coordinatore del partito, mi basta questo e sono felice di aiutare di Berlusconi nell’azione di governo. E’ lui la nostra guida, non ci sono aspiranti leader”.

Gli organizzatori della convention nazionale di Forza Italia, in programma a Milano il 5 e il 6 maggio, scommettono – come scrive il quotidiano Open – sul fatto che Silvio Berlusconi riuscirà a fare l’intervento di chiusura della manifestazione.