Messico, italiana di 40 anni uccisa in un bar di Playa del Carmen: lascia un figlio di 18 anni

Una donna italiana di 40 anni, Ornella Saiu, è stata uccisa nel bar dove lavorava a Playa del Carmen, in Messico. Secondo una prima ricostruzione, nel Cafè ristorante Sabrina della località turistica messicana sarebbe entrato un uomo, arrivato sul posto con una moto, che avrebbe sparato con una pistola colpendo a sangue freddo la donna alla testa.

L’ipotesi del movente passionale

Ogni soccorso è stato inutile per salvare la vittima di origini sarde che viveva nel Paese da vent’anni. Sul caso sta indagando la polizia messicana e subito è scattata una caccia all’uomo, anche sulla base delle descrizioni fornite dai testimoni. Secondo la stampa locale, l’assassino, che prima di sparare non avrebbe detto nulla, potrebbe essere un ex collega di lavoro della donna e il delitto potrebbe avere un movente passionale. Si tratta però di informazioni non confermate dalle fonti ufficiali. È emerso anche che non lontano dal bar sarebbero stati trovati una moto e alcuni vestiti riconducibili all’uomo.

Madre e vedova: chi era l’italiana uccisa in Messico. Il dolore degli amici: “Un giorno triste”

La stampa messicana riferisce anche alcuni dettagli della vita di Ornella Saiu, rimasta vedova alcuni anni fa e madre di un ragazzo di 18 anni, che cresceva dunque da madre single. Ora del figlio si stanno occupando le autorità, in attesa che qualche parente possa prendersene cura. “Addio Ornella, eccellente residente di Playa del Carmen e amica di molti. Un giorno triste senza spiegazioni, senza giustificazioni”, ha scritto su Facebook Andrea Lotito, vicepresidente della Riviera Maya Hotel Association, postando una foto della vittima e aggiungendo che del caso si sta interessando in console onorario a Playa del Carmen Italo Sampablo.