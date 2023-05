Martin Scorsese: “Accolgo l’appello del Papa agli artisti: realizzo un film su Gesù”

Martin Scorsese risponde all’appello del Papa che qualche tempo fa invitò gli artisti a cercare ispirazione nel Vangelo, senza cedere alla tentazione di tradurlo in “un messaggio zuccheroso”. Il grande regista ha infatti annunciato che realizzerà un film su Gesù, proprio raccogliendo la chiamata del Pontefice, dal quale si è anche recato in udienza.

Martin Scorsese: “Accolgo l’appello del Papa, realizzo un film su Gesù”

“Ho risposto all’appello che il Papa ha fatto agli artisti nell’unico modo che so: immaginando e scrivendo una sceneggiatura di un film su Gesù. E sto per cominciare a realizzarlo”, ha detto Scorsese, ospite di un evento promosso da La Civiltà Cattolica, rispondendo alle domande del direttore della rivista internazionale dei gesuiti, padre Antonio Spadaro.

Il regista racconta la sua ricerca su Cristo

A proposito di cinema, Scorsese ha raccontato della sua ammirazione per l’immediatezza del Gesù de Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, dell’esperienza e del significato de L’ultima tentazione di Cristo e dello step successivo nella sua ricerca sulla figura di Gesù rappresentato dalla realizzazione di Silence. Al termine, il dialogo è divenuto sempre più personale: Scorsese ha parlato della sua esperienza della grazia e della misericordia, e della presenza della violenza nella sua vita come nei suoi film.

L’evento promosso da “La Civiltà Cattolica”

La conversazione tra il regista statunitense e il direttore de La Civiltà Cattolica è stata il momento centrale dell’ultima giornata di un convegno, dal titolo “The Global Aesthetics of the Catholic Imagination”, organizzato dalla rivista internazionale dei gesuiti insieme alla Georgetown University di Washington nei giorni dal 25 al 27 maggio, a Villa Malta, a Roma. L’incontro ha riunito oltre 40 tra poeti, narratori, sceneggiatori e registi da vari Paesi del mondo che si identificano come cattolici, o che sentono che il cattolicesimo è stato una dimensione formativa del loro sviluppo artistico. Essi si sono impegnati in una conversazione sulle dimensioni spirituali e religiose della vita che continuano a plasmare il loro immaginario poetico e letterario.