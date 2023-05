Arisa elogia Meloni: «Mi piace, sono molto soddisfatta. E questa cosa andrà contro di me»

Le parole che non ti aspetti. Anzi, che non si aspettano i soliti noti, incapaci di guardare alla sostanza. Lei, Arisa, che sarà ospite del pride di Milano e Roma, elogia Giorgia Meloni. E chiaramente viene inondata di insulti dai “leoni da tastiera”, gli odiatori del web. Cosa, questa, che l’artista aveva messo in conto. La premier, a suo giudizio, sarà in grado di portare l’Italia ad alti livelli. Lo dice a “La Confessione”, il programma tv di Peter Gomez su canale Nove. È molto soddisfatta di lei.

Ad Arisa piace Giorgia Meloni: «Ha cazzimma»

«Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma», dice chiaro e tondo. «Questa cosa andrà contro di me. Una volta ho fatto un discorso dicendo che la signora Meloni mi piacesse. Tutti i miei amici mi avevano sconsigliato di farlo, affermando che sarei stata additata come fascista». Apriti cielo. Chiaramente non può mancare il riferimento alla questione dei diritti Lgbt, su cui sono stati costruite polemiche che poggiavano sul nulla. Anche in questo caso Arisa conferma la simpatia per la Meloni. «Lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo».

«Bisogna cercare il dialogo con lei»

Quindi, aggiunge Arisa, c’è bisogno di un cambio di atteggiamento da parte di tutti nei confronti di Giorgia Meloni, compresa la comunità Lgbtqi+: «Io vorrei provare ad ampliare un po’ la rappresentanza sui media rispetto alla comunità Lgntqi+, che non è fatta solo di macchiette o scene plateali, ma di gente normalissima. Penso che dobbiamo smettere di spaventare, ma dimostrare che siamo gente “wow”».