Macron: «Nuove sanzioni alla Russia per indebolirla». E assicura altre armi all’Ucraina

La Francia prevede «nuove consegne» all’Ucraina, «tenuto conto dei bisogni più urgenti e immediati». È quanto si legge in una nota congiunta del presidente francese Emmanuel Macron con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky diffusa dall’Eliseo. La Francia «addestrerà ed equipaggerà» diversi battaglioni ucraini con dozzine di veicoli corazzati e carri armati leggeri, tra cui Amx-10rc, si legge nel comunicato dell’Eliseo. «Il supporto militare fornito dalla Francia dall’inizio della guerra per consentire all’Ucraina di difendersi continua. Si stanno preparando nuove consegne considerate le esigenze più urgenti e immediate dell’Ucraina», prosegue il testo.

Macron: nuove sanzioni alla Russia

La Francia sta concentrando i suoi «sforzi nel sostenere le capacità di difesa aerea dell’Ucraina», sottolinea la dichiarazione congiunta. «Ucraina e Francia concordano sulla necessità di aumentare la nostra pressione collettiva sulla Russia attraverso nuove sanzioni». Questo, «al fine di indebolire la capacità di questo Paese di continuare la sua guerra illegale di aggressione», dichiarano i due Paesi.

Prospettiva europea per l’Ucraina

«Il futuro dell’Ucraina e del suo popolo risiede nella famiglia europea. L’Unione europea ha già riconosciuto la prospettiva europea dell’Ucraina e le ha concesso lo status di Paese candidato» si legge ancora nel comunicato. Si aggiunge che la Francia «attende con interesse il rapporto di la Commissione europea ad avviare i negoziati di adesione». La Francia ribadisce, in questo testo, il diritto dell’Ucraina a scegliere le proprie disposizioni di sicurezza e vuole aiutare «l’Ucraina a continuare il suo cammino verso la famiglia euro-atlantica», si legge.