La Littizzetto ora fa la vittima: “Quante volte io e Fazio abbiamo invitato Salvini in studio…”

“In televisione non si può più sperimentare. E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla Nove. Tiè”. Fa la vittima, Luciana Littizzetto, ospite del Salone del libro di Torino, dopo l’addio alla Rai e il passaggio con Fabio Fazio a Discovery a suon di milioni di euro. La sinistra l’ha chiamata “epurazione” e ha criticato il saluto ironico – “Belli Ciao” – di Matteo Salvini al duo di “Che tempo che fa”, ma la cose sono andate in modo un po’ diverso.

Littizzetto, Fazio e gli inviti a Salvini

Ieri Luciana Littizzetto, a Torino, ha incontrato i colleghi della Gialappa’s band e ha spiegato i motivi della propria ansia. “Che inquietudine quando in prima fila c’è qualcuno che non ride. Succede anche a me a Che tempo che fa”. E i Gialappi: “Magari quello in prima fila è Salvini!”. “Ma va’, lì Salvini non viene, la busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene“, è la versione della Littizzetto, che sottolinea i ripetuti inviti al leader della Lega, che forse qualche ragione per non andare, ammesso che sia stato invitato, potrebbe avercelo. Ai colleghi satiri dice: “Preparatevi al politicamente corretto. Ormai quando scrivi sai qual è il tariffario delle polemiche che ti travolgeranno. Salvini? Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del Consiglio!”.

Per la partner di Fazio un altro problema è il politicamente corretto. “Ormai quando scrivi hai tutto il tuo tariffario. Con questa battuta qua faccio un giorno e mezzo di mer… Con questa invece secondo me si incaz.. no di più. Preparati. Con questa arriva un’onda anomala, devi sperare che un politico dica una boiata per deviare l’attenzione. Ma è il nostro mestiere, chi se ne frega. Ci vediamo alla Nove. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere”.