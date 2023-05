Salone del Libro, La Russa: ospiti ogni diversità. Sangiuliano: presto la legge per un fondo ai librai under 35

“Questo Salone deve e può ospitare ogni diversità, ogni possibilità di contaminazione, ogni motivo di incontro perché solo dall’incontro, dalla contaminazione, solo dall’assenza di steccati nasce una maggiore credibilità del nostro lavoro, della cultura e anche della pace”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Salone internazionale del Libro di Torino giunto alla sua 35esima edizione.

“Sin dall’inizio il Salone ha pensato di individuare come logo il dorso di libri senza titolo di tanti colori, tutti i colori simbolicamente. Credo che non dobbiamo dimenticare mai che questa natura è stata voluta come superamento di ogni tentativo di impedire una contaminazione più ampia possibile di tutte le espressioni della cultura”, ha aggiunto La Russa.

“Il Salone del Libro – ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano – è un evento che è cresciuto sempre di più, ha assunto una dimensione internazionale, conferisco un fondamentale valore allo strumento del libro perché ritengo che il libro sia nutrimento dell’anima di ciascuno di noi, sia un momento di arricchimento spirituale. Chi mi conosce sa che libri sono la mia grande passione, ne posseggo 15 mila, quindi in questo momento si intreccia un interesse istituzionale con una passione personale e quindi non credo ci sia miscela migliore”.

Interpellato, poi, sulla vicenda dei vertici del Salone che ha tenuto banco nelle scorse settimane, Sangiuliano ha osservato: “Noi non facciamo parte della governance del Salone del libro, è una questione che appartiene a chi è proprietario del marchio, alla Regione e al Comune. Se un domani si dovesse pensare a un nuovo strumento giuridico ce ne faremo carico”.

Sangiuliano ha quindi annunciato che il ministero sta lavorando “a una legge sul libro che abbia due strumenti qualificanti: da un lato un equo canone sulle librerie e dall’altro un contributo a fondo perduto per i giovani under 35 che vogliono aprire una libreria”.