Indoor rowing: a Roma 700 atleti da tutto il mondo per le gare di “canottaggio a secco”

Roma è pronta ad ospitare, sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, la 21^ edizione del C2 Open Indoor Championships di indoor rowing (quinta tappa della Erg Cup 2023) tradizionale evento di canottaggio al coperto, organizzato dal ASD C2 Team Italy, che porterà a Roma alcuni dei migliori interpreti della disciplina, molti dei quali provenienti da diversi paesi del mondo. Sono arrivate iscrizioni da Canada, Olanda, Malta ed altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni.

Si prevede che saranno oltre 700 gli atleti presenti (le iscrizioni saranno aperte fino a giovedì 11 maggio), fra i quali ovviamente tutti i migliori specialisti italiani tra i quali Emanuele Romoli (Campione mondiale in carica 2000 metri 60-64 PL), Laura Ghioldi (terza ai mondiali nel 2022 nella categoria 30-39 PL Categoria 500m), Paola Mancini (campionessa mondiale nel 2021-2022-2023 sulla distanza dei 500 metri 50-59 PL), Leonardo Calabrese (Record Man di indoor rowing e campione nazionale di canottaggio). Al fianco degli atleti più attesi, fra i quali molti atleti della nazionale azzurra, amatori, abituali frequentatori di palestre, atleti di altri sport, fra i quali è già annunciata la presenza di Gian Battista Venditti ex rugbista della nazionale e attuale team manager della nazionale, al quale se ne aggiungeranno altri.

Indoor rowing: una disciplina che ha preso piede

L’attività si chiama indoor rowing (canottaggio a secco): una vera e propria disciplina sportiva dotata di campionati nazionali, Europei e Mondiali. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il numero dei praticanti continua a crescere in maniera esponenziale sia nei circoli di canottaggio che nei centri funzionali e sportivi, senza considerare gli utilizzatori “domestici”. Nelle manifestazioni di indoor rowing si registra una solida parità di genere in genere una divisione più o meno 50/50 tra over 40 anni e under 40, e tra donne e uomini.