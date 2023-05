Il rock di Roger Waters in tutti i cinema del mondo: l’anima dei Pink Floyd fa il boom

Musica e cinema si incontrano di nuovo. Il prossimo 25 maggio i fan di Roger Waters potranno, infatti seguire in diretta nelle sale di tutto il mondo (oltre 1.500 cinema in più di 50 Paesi) la seconda delle due date dello spettacolo “This is not a drill” che l’artista terrà alla 02 Arena di Praga, nella Repubblica Ceca. Lo spettacolo di Waters, fondatore e anima dei Pink Floyd da cui si è separato nel 1983 e ancora in gran forma alle soglie degli 80 anni, si presenta come un atto di accusa contro la distopia in cui tutti lottiamo ormai per sopravvivere. Venti i successi, suoi e dei Pink Floyd, che ascolteremo (tra cui “Comfortably Numb, “Us & Them”, “Wish You Were Here”e “Is This The Life We Really Want?”), cui si aggiungerà anche il suo nuovo brano “The Bar”, ispirato al caso del suo amico Steven Donziger, avvocato difensore dei diritti umani attaccato dalla Chevron per avere preso le difese delle popolazioni indigene dell’Ecuador contro il disastro ambientale perpetrato dalle estrazioni petrolifere della società statunitense.

Roger Waters nel pieno dei festeggiamenti

Sul palco con Roger Waters ci saranno Jonathan Wilson, Dave Kilminster, Jon Carin, Gus Seyffert, Robert Walter, Joey Waronker, Shanay Johnson, Amanda Belair e Seamus Blake. Il film, che arriva nel pieno dei festeggiamenti per i 50 anni dall’uscita dell’album “The Dark Side of The Moon”, che i Pink Floyd hanno celebrato con un cofanetto arrivato nei negozi lo scorso 24 marzo, è diretto da Sean Evans. In Italia è distribuito in esclusiva da Nexo Digital, in collaborazione con i media partner Virgin Radio e MYMovies.it, insieme a Sony Music International e D’Alessandro e Galli. Tom Mackay, President Premium Content di Sony Music Entertainment, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vivere un concerto così iconico dal vivo sul grande schermo”. (ITALPRESS).