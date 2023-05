Guerra fredda agli Internazionali di Roma: il tennista ucraino non stringe la mano al russo (video)

Una scena brutta, ma forse inevitabile, con la guerra in corso. I due tennisti si avvicinano, a fine partita, il russo esita ma sembra volersi avvicinare all’ucraino che però tira dritto, va sotto lo sgabello dell’arbitro e gli stringe la mano. Niente stretta di mano tra i due tennisti, nel match valido per il primo turno delle qualificazioni agli internazionali di tennis di Roma tra Alexander Shevchenko e Oleksii Krutykh. Il primo, di nazionalità russa, ha vinto 2-0 la partita e si è qualificato per il turno successivo.

Krutykh, uscito sconfitto dal match, sembra aver già deciso di non stringere la mano all’avversario, a fine partita. Non lo guarda nemmeno, e va dritto verso l’arbitro ma senza nessuna polemica, mentre gli spettatori, in parte consapevoli di quanto accadeva, applaudivano il vincitore.

Il video della mancata stretta di mano tra il tennista ucraino e quello russo

Nessuna stretta di mano tra il russo #Shevchenko e l’ucraino #Krutykh nelle qualificazioni degli #IBI23 pic.twitter.com/eN8fhRTEYe

— Alessandro Nizegorodcew (@Alenize82) May 8, 2023