Rissa al vertice di Ankara, delegato russo strappa la bandiera dalle mani a quello ucraino: finisce a pugni (video)

Scoppia la rissa al vertice dei paesi della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ieri ad Ankara, in Turchia. Ad innescare la miccia una doppia provocazione, di diverse entità però. Quella del membro ucraino che ha inscenato una protesta, srotolando la bandiera gialla e blu e causando la sospensione del dibattito. E quella, ben più grave, di un delegato russo, che quando meno ce lo si aspetta, si avvicina alle aste dei vessilli in esposizione e strappa il drappo dalle mani del deputato di Kiev. Lo sfregio – ennesimo sintomo delle tensioni internazionali per il conflitto in corso – non passa certo inosservato. Di sicuro non all’esponente ucraino coinvolto che, raccolto il guanto di sfida, si scaglia senza esitazioni sull’avversario. Prima inseguendolo. Poi riprendendosi la bandiera. Quindi sferrando all’omologo russo in trasferta un pugno al volto. Il video dell’incidente, neanche a dirlo, pubblicato sui social, è diventato subito virale…

Rissa la vertice economico di Ankara: il rappresentante russo strappa la bandiera dalle mani di quello ucraino

Il terreno dello scontro, dunque, è il vertice dei Paesi della Cooperazione economica del Mar Nero che si è tenuto ad Ankara. La capitale turca ha ospitato i rappresentanti di circa 12 Stati, tra i quali anche quelli di Kiev e Mosca. Un summit diplomatico che non è riuscito a contenere la pressione delle ostilità in corso tra i due Paesi in guerra, sfociate nella provocazione del membro della delegazione russa, Valery Stavitsky, sferrata fuori dell’aula del Congresso proprio nel momento in cui l’omologa rappresentanza ucraina esponeva la bandiera gialla e blu, e il deputato ucraino Oleksandr Marikovski srotolava il vessillo nazionale dietro un membro della delegazione russa, Olga Timofeeva, che in quel momento stava rilasciando un’intervista.

Il video della rissa con scazzottata tra i due finisce sui social e diventa subito virale

La reazione, da entrambe le parti, è stata immediata. E il video mostra i due protagonisti della rissa coinvolti in un alterco fisico. Gli uomini della sicurezza, allertati dalla tensione che si respirava nell’aria già ore prima, riescono a intervenire tempestivamente, e a separare i due. Mentre altri delegati si frappongono tra i duellanti, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sotto il video della rissa tra il delegato russo e quello ucraino al vertice di Ankara da Twitter