Eurovision, fiato sospeso per la finale (diretta Rai1 dalle 21). Quotazioni e tifo in crescita per Mengoni

Fiato sospeso per la finalissima finalissima di Eurovision Song Contest, in programma domani sera a Liverpool, trasmessa in mondovisione dalla Bbc One e in Italia in diretta su Rai1). Cresce di ora in ora il tifo tricolore per Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia e si salirà sul palco per undicesimo con ‘Due Vite’, il brano vincitore del festival di Sanremo 2023. A 10 anni dalla sua ultima partecipazione alla kermesse europea. In crescita le sue quotazioni, anche se le chance di vittoria sono scarse. Il cantante di Ronciglione è offerto a una quota compresa tra 38 e 41 su Planetwin365 e William Hill.

Eurovision, cresce il tifo tricolore per Mengoni

Un grande artista italiano, moderno e raffinato, come lo ha definito Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica. Che ha rivolto il suo in bocca al lupo al Marco nazionale. “Per ragioni istituzionali devo dire così. E non posso usare la formula tipica del nostro mondo ma vale comunque”, ha detto a poche ore dalla finalissima di Eurovision.

Gli auguri di Mazza: in bocca al lupo, Marco fatti onore

“Caro Marco, fatti onore, tiferemo tutti per te. Ti aspettiamo presto al Ministero della cultura per festeggiare la tua straordinaria carriera artistica”. Si conferma favorita la svedese Loreen a 1,45, davanti al rapper finlandese Käärijä che oscilla tra 3,65 e 3,75. Sul podio anche il duo ucraino Tvorchi a 9, mentre la cantante francese La Zarra si gioca a una quota compresa tra 12 e 15.

La scaletta delle 26 esibizioni sul palco di Liverpool

A poche ore dalla finalissima gli organizzatori hanno annunciato la scaletta, che vedrà sul palco 26 performance per un’audience globale di 160 milioni di spettatori. La serata sarà aperta dall’Austria con Teya & Salena in gara con ‘Who The Hell is Edgar?’, canzone ispirata alla figura del poeta e scrittore dell”800 Edgar Allan Poe. E sarà chiusa dal concorrente del Regno Unito, Mae Muller, in gara con il brano ‘I Wrote A Song’.

L’Italia tifa anche per Alessandra Mele che rappresenta la Norvegia

Gli ultimi sfidanti hanno conquistato la finale ieri. A passare il turno sono stati Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia. Che si vanno ad aggiungere ai 10 Paesi qualificati martedì scorso e ai sei qualificati di diritto: i Big Five (Francia, Germania, Italia, Inghilterra e Spagna) oltre all’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione a Torino. Nonostante la popolarità sui social (oltre 10 milioni di follower su TikTok) il cantante danese Reiley è stato eliminato insieme ad altri cinque paesi. L’Italia ’tifa’ anche per Alessandra Mele, la cantante ligure con madre norvegese che rappresenterà il paese scandinavo e che vale tra 15 e 17 volte la posta.

Fuori concorso la performance di Mahmood

Per la prima volta si esibirà fuori concorso un cantante italiano. Mahmood, invitato dalla Bbc a esibirsi come ospite della serata finale. È alla sua terza presenza a Eurovision. Infatti ha rappresentato l’Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano “Soldi”. E ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l’affermazione a Sanremo 2022 con “Brividi”. Tra gli ospiti speciali della serata anche Roger Taylor, il batterista dei Queen.

Pronta alla finale anche la coppia Corsi-Maionchi

Prontissimi ad affrontare la finalissima anche i due conduttori dell’edizione italiana, Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Protagonisti scanzonati con le loro incursioni nella Liverpool patria della musica contemporanea.

Ecco la scaletta della finalissima