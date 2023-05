Eurovision, al via l’edizione 2023. Favoriti gli scandinavi: Mengoni deve vedersela con loro

Tutto pronto, poste dei bookmakers comprese, per l’Eurovision song contest 2023, che si apre domani alla Liverpool Arena, nel Regno Unito. La kermesse, che da noi sarà trasmessa in diretta sulla Rai, si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina, Paese che lo scorso anno si è aggiudicato il primo posto con Stefania della Kalush Orchestra. La guerra però ha reso impossibile l’organizzazione, che così è passata ai secondi classificati, che in questo modo raggiungono quota nove edizioni ospitate. Lo slogan di quest’anno è “United by Music”. L’Italia, come da tradizione, concorre con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo, dunque con Due vite di Marco Mengoni.

Al via l’Eurovision: Mengoni dato solo quinto dai bookmakers

L’Italia quest’anno non è particolarmente favorita dai pronostici della vigilia: Mengoni è dato solo in quinta posizione con una quotazione a 20.00. A pari merito con l’artista di Ronciglione, troviamo la Spagna con Blanca Paloma e il brano Eaea e l’Israele con Noa Kirel e il suo brano Unicorn.

I pronostici della vigilia premiano gli scandinavi: il podio è tutto per loro

A dominare la classifica della vigilia di questa 67esima edizione dell’Eurovision sono, invece, i Paesi scandinavi: davanti a tutti c’è la Svezia (1.75) con Loreen che si esibisce con Tattoo; insegue la Finlandia (3.00) con Käärijä che porta il brano Cha Cha Cha; al terzo posto c’è la Norvegia (9.00) con il brano Queen of Kings di Alessandra. Fuori dal podio si trovano pari merito al quarto posto la Francia (12.00) con La Zarra e il brano Evidemment e i campioni in carica dell’Ucraina (12.00) con Tvorchi con il brano Heart Of Steel. Lontano dal successo, il Regno Unito (50.00), con Mae Muller in gara con il brano I Wrote a Song e ancora più staccata la Germania (66.00) con i Lord of the Lost il cui brano è Blood & Glitter.

La diretta tv e il televoto: chi può votare cosa

La prima semifinale di domani sarà trasmessa su Rai2, la finalissima invece andrà in diretta su Rai1 sabato 13 maggio. Dunque, non resta che aspettare e tifare, nella consapevolezza che dalla madrepatria si può fare poco per il nostro Mengoni: il televoto dell’Eurovision, infatti, è interdetto ai Paesi di provenienza dei rispettivi artisti. Potranno invece esprimersi gli italiani all’estero.