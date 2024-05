Napoli, doppio tragico incidente in due diversi cantieri: morti due operai nel giro di poche ore

Un doppio tragico incidente in cantieri differenti è costato la vita a due operai in provincia di Napoli, proprio all’indomani della Festa dei lavoratori del primo maggio. In tarda mattinata, a Lettere, i carabinieri sono intervenuti in Via Depugliano per il decesso di un 57enne. L’uomo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile.

A pochi minuti di distanza dall’episodio, a Casalnuovo, un altro operaio, di 60 anni, avrebbe perso la vita sul lavoro, in Viale dei Tigli. La dinamica di questo secondo incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza locale che hanno avviato le indagini dopo un sopralluogo alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove la vittima è stata portata quando però era già troppo tardi.

(Italpress)