Domenica a Roma “Il gol del Cuore”: il torneo “bipartisan” con campioni, star e nazionale vaticana

Maggioranza e opposizione, Roma Club e Lazio Club insieme: in Campidoglio la solidarietà mette tutti d’accordo grazie all’evento “Il gol del cuore”, che si terrà domani, domenica 7 maggio, alle 10, presso lo Stadio dei Marmi a Roma. L’evento è un quadrangolare di calcio a 11, al quale parteciperanno campioni dello sport e dello spettacolo, esponenti della politica capitolina nell’insolita veste di calciatori e la celebre nazionale di calcio vaticana.

Con “Il gol del cuore” in campo politici, attori, olimpionici e la nazionale vaticana

In particolare, le squadre che animeranno l’evento sono la Nazionale olimpionici, l’Asd sport in Vaticano, ItalianAttori e Lazio&Roma Campidoglio. Lo scopo dell’iniziativa, che va sotto lo slogan “Uniti nel sociale” ed è a ingresso gratuito, è raccogliere donazioni a favore delle associazioni “Andrea Tudisco Odv” e “Edoardo Marcangeli”, impegnate nella tutela della salute dei minori con progetti per la ricerca, la cura e l’assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie.

La solidarietà mette tutti d’accordo in Campidoglio

L’evento sarà “uno spettacolo d’eccezione” al quale prenderanno parte, tra gli altri, 37 olimpionici e 9 calciatori, hanno spiegato i consiglieri promotori: Fabrizio Santori della Lega e Claudia Pappatà del Pd, segretari in Aula Giulio Cesare e vicepresidente e presidente del Lazio Club Campidoglio, e Federico Rocca di FdI, presidente della commissione Trasparenza e presidente del Roma Club Campidoglio.

Tra gli atleti in campo della nazionale atleti olimpionici, guidati dal presidente Michele Lapenna, tra i numeri uno della pallanuoto, il judoka Emanuele Bruno; lo schermitore Stefano Pantano; il pentatleta Daniele Masala. Altri grandi campioni come Fabrizio Donati nell’atletica; Stefano Maniscalco nel karate; Carlo Molfetta nel taekwondo; gli indimenticabili calciatori della SS Lazio e della As Roma Bruno Giordano, Massimo Piscedda e Ubaldo Righetti. Campioni di nuoto, canottaggio, rugby, pugilato, e ancora calcio, judo e taekwondo fra le iridate riserve: Emanuele Blandamura, Stefano Battistelli, Felice Mariani, Luca Massaccesi, Andrea Lo Cicero, Bruno Mascarenhas.

I promotori: “Orgogliosi di questo evento”

Non sono da meno per fama e impegno, inoltre, i calciatori dell’ItalianAttori, tra i quali sono schierati Sebastiano Rizzo, Daniele Pecci, Bascir, Enzo Decaro, Giulio Base, Capitan Findus, Gilles Rocca, Paolo Romano, Pietro Masotti. “Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa”, hanno concluso Santori, Pappatà e Rocca.