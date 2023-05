Da Prigozhin altre accuse a Mosca. Spuntano gli spot: il capo della Wagner sfiderà Putin alle presidenziali

Il capo di Wagner Evgeny Prigozhin candidato alle presidenziali russe contro Putin? L’ipotesi prende piede. Il capo dei mercenerai russi aveva già annunciato di candidarsi alle elezioni per la principale poltrona del Cremlino, ma poi aveva smentito l’intenzione. Eppure una campagna elettorale è già partita in Rete, con tanto di slogan che invita a votare il capo della Wagner: «Devi sparare giusto, devi essere onesto».

Le elezioni presidenziali in programma il 17 marzo 2024

Sul Web sta infatti già circolando una pubblicità per il candidato alla presidenza. Ufficialmente, Prigozhin ha negato di essere coinvolto, dichiarando che si tratta di un progetto di persone sconosciute che hanno cercato di acquistare pubblicità per il loro sito Web. Le elezioni presidenziali in Russia sono in calendario per il 17 marzo 2024 e il Cremlino sta già preparandosi, così come Prigozhin, che potrebbe essere un outsider papabile. Tuttavia, alcune fonti vicine al Cremlino hanno dichiarato che Prigozhin ha oltrepassato le “linee rosse” con le sue dichiarazioni e gli insulti rivolti a Vladimir Putin, e che se continuerà così, le forze di sicurezza ufficiali lo fermeranno sicuramente.

“Prigozhin non venderà la Russia agli Usa o alla Ue”

La pagina internet del “candidato presidenziale” Prigozhin presenta l’ex cuoco di Putin come “una persona che non venderà la Russia per castelli europei e conti bancari americani. Prigozhin non si è inchinato ai proiettili della Nato! Né si inchinerà ai diplomatici americani!”.

Il presunto programma elettorale del capo della Wagner si ispira a concetti che solleticano lo spirito nazionalista dell’ex Unione sovietica. Il sito del “candidato” afferma infatti che i cittadini della Russia sono «portatori di una spiritualità russa unica, di un carattere russo unico» e che la Russia stessa è «un Paese unico in cui vivono persone uniche». «Ufficialmente, Evgeny Prigozhin non commenta» si legge sul canale. Tuttavia, sembra proprio che alcune previsioni di politologi russi, come Aleksey Mukhin a gennaio, fossero azzeccate.

Nuovo attacco del capo della Wagner ai vertici militari russi

Proprio in queste ore, Prigozhin, è tornato ad attaccare i vertici militari russi mentre i suoi uomini proseguono la battaglia per il controllo della città ucraina di Bakhmut. Prigozhin, in un messaggio video diffuso sui social media come gia’ diversi altri nei giorni scorsi, ha detto che il ministero della Difesa russo “tenta di edulcorare la situazione” e paventa che questo atteggiamento “stia portando e portera’ a una tragedia globale per la Russia. Perciò, dovremmo smetterla subito di dire bugie”.