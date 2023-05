Comunali, centrodestra avanti in Provincia di Roma. A Pomezia si profila la vittoria al primo turno

Centrodestra in vantaggio nei Comuni della Provincia di Roma sopra i 15mila abitanti, dove pur nell’incertezza di uno spoglio incompleto e in alcuni casi appena avviato si coglie una tendenza netta e la possibilità di un paio di affermazioni già al primo turno. In particolare, i risultati delle comunali a Pomezia, quando ormai lo spoglio è ben oltre la metà, fanno presagire una vittoria immediata.

Il centrodestra vede la vittoria al primo turno a Pomezia

A Pomezia, distretto industriale da quasi 50mila abitanti, retto da un commissario dopo la caduta della giunta M5S a settembre, quando le sezioni comunali scrutinate sono 30 su 52, la candidata del centrodestra Veronica Felici, sostenuta da FdI, FI, Lega, Udc e due civiche è oltre il 55%. La candidata del centrosinistra, Eleonora Napolitano, sostenuta da Pd e tre civiche, è al 22,38%. Insomma, sostanzialmente manca solo l’ufficialità della vittoria: una rimonta appare pressoché impossibile.

Baccini in vantaggio a Fiumicino

Richiede ancora prudenza il risultato di Fiumicino: lo spoglio è piuttosto indietro. Certo, però, che le prime indicazioni dicono che in città potrebbe davvero finire l’era dello strapotere Pd, incarnato dal sindaco uscente Esterino Montino, giunto al termine dei suoi 10 anni di mandato. Mario Baccini, sostenuto da FdI, FI, Lega, Udc e cinque civiche, alle primissime battute dello scrutino si attesta al 71,36% contro il 25,8% di Ezio Di Genesio Pagliuca, sostenuto da Pd, Sinistra e 4 civiche. Debacle totale per il M5S: il candidato Walter Costanza risulta al 2,84%.

Cascella in testa a Velletri

Centrodestra in vantaggio anche a Velletri, sebbene con un distacco meno netto. Quando lo spoglio è oltre il 10% (5 sezioni su 42), il candidato del centrodestra Ascanio Cascella, sostenuto da FdI, Lega, FI e una civica, si attesta al 42,94% contro il 36,6% del candidato di centrosinistra Orlando Pocci, sostenuto da Pd, M5S, Verdi e tre civiche. Si posiziona quarto il candidato del Terzo Polo Fausto Servadio, che con il 8,8% resta piuttosto indietro anche rispetto al civico Romano Favetta, all’10,8%.

La vittoria di Moffa a Segni

Da segnalare poi la vittoria del centrodestra a Segni, che benché sia sotto i 15mila abitanti è comunque un centro importante: Silvano Moffa ha vinto con il 57,63% contro il 42,37% di Cesare Rinaldi.