Silvano Moffa è il nuovo sindaco di Segni: vittoria storica per il centrodestra (video)

Complimenti a Silvano Moffa “incoronato” nuovo sindaco di Segni. Una vittoria storica, è la prima volta che il centrodestra conquista la cittadina laziale. Patria di Giulio Andreotti, Segni ha avuto sempre guide democristiane nella sua storia politica. A trionfare oggi sullo sfidante Cesare Rinaldi del Pd è lo storico esponente della destra italiana, già presidente della provincia di Roma e sottosegretario. Silvano Moffa ha raccolto 2276 voti, lo sfidante, 1780. A recarsi alle urne è stato il 65,11% della popolazione.

Silvano Moffa nuovo sindaco di Segni: “Vittoria storica”

Con grande affetto auguriamo buon lavoro – da par suo – a Silvano, nostro amatissimo ex collega del Secolo d’Italia. Un politico che ha sempre saputo coniugare competenza estrema, signorilità e capacità di dialogare con gli avversari. Sempre dotato di grande comunicativa. Visibile la sua contentezza quando i dati hanno certificato il risultato. “Ringrazio tutto il popolo di Segni: abbiamo vinto in tutte le sezioni Grazie alla mia squadra, con la quale abbiamo ottenuto una vittoria storica. Era da tanti anni che qui non era possibile fare risultato. Oggi abbiamo cambiato il corso della storia”, dice Moffa visibilmente soddisfatto.

Silvano Moffa sindaco di Segni

Silvano Moffa ha una grande competenza amministrativa. Già sindaco di Colleferro per ben due tornate comunali, si è fatto apprezzare per serietà e pragmatismo. E’ stato il primo presidente di destra della Provincia di Roma, eletto nel 1998.Il 30 dicembre 2004 viene nominata dal Consiglio dei Ministri sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel secondo governo Berlusconi, incarico mantenuto anche nel terzo esecutivo di Silvio Berlusconi fino alla sua fine il 17 maggio 2006. Auguri per questa nuova sfida.