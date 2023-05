Comunali, centrodestra avanti a Ancona e altre sette città. Centrosinistra in vantaggio a Brescia

Cominciano ad arrivare i primi risultati dei comuni più importanti in cui si è votato ieri e oggi per l’elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Centrodestra in netto vantaggio ad Ancona (con il candidato Silvetti), a Latina, a Treviso, Sondrio, Imperia, Brindisi, Massa e Teramo. Il centrosinistra è al momento in vantaggio a Siena. A Terni il centrosinistra, stando alle prime sezioni scrutinate, è fuori dai giochi: in testa c’è il candidato del centrodestra Masselli (34%) seguito dal patron della Ternana Bandecchi (30%).

Per quanto riguarda l’affluenza hanno votato il 59,03% degli aventi diritto (in calo di oltre due punti rispetto rispetto al 62% delle precedenti amministrative). Occhi puntati in particolare sui comuni capoluoghi di provincia: 8 sono attualmente governati dal centrodestra e 5 dal centrosinistra.

Il dato di Brescia

Con 15 sezioni scrutinate su 2023, è al momento in vantaggio a Brescia la coalizione di centrosinistra capitanata da Laura Castelletti col 53,8%. Seguono Fabio Rolfi per il centrodestra (43,4%), Alessandro Lucà dei 5 Stelle (2,2%) e la civica di Alessandro Maccabelli (0,8%).

Il dato della Calabria

In Calabria ci sono già due sindaci eletti. Si tratta del sindaco di Santa Caterina dello Ionio (Cz), Francesco Severino, a capo della lista «Il Faro», e del sindaco di Piane Crati (Cs), Stefano Borrelli, che guidava la lista «Piane Crati 2023». In entrambi casi in campo c’era una sola lista, dunque, trattandosi di Comuni sotto i 15mila abitanti, era necessario ottenere almeno il 50 per cento dei voti calcolato sul 40 per cento di elettori che si recano alle urne. A Santa Caterina dello Ionio si è recato alle urne il 59,92% dei votanti, a Piane Crati il 62,64%. In Calabria i comuni chiamati al voto, tutti con meno di 15mila abitanti, sono 41.

Le sfide nei capoluoghi

Ricordiamo che delle città capoluogo coinvolte in questa tornata amministrativa otto erano già guidate dal centrodestra (Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia, Siena, Massa, Pisa, Ragusa); 5 del centrosinistra (Ancona, Brindisi, Brescia, Teramo, Trapani), due sono gestite da un commissario prefettizio (Latina e Catania). Una da Azione (Siracusa). In Sicilia si voterà domenica 28 e lunedì 29 maggio.