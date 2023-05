Bobby ai funerali della padrona, poi l’accompagna al cimitero: la foto del cane della Ciociaria è virale

Si chiama Bobby ed è un meticcio il cane che ha destato commozione sui quotidiani e in Rete: la foto arriva dalla chiesa di San Folco a Santopadre, località della Ciociaria a 20 chilometri da Cassino. Uno scatto che immortala una storia di fedeltà e amore che supera ogni immaginazione.

Tre giorni fa sono stati celebrati i funerali di Iolanda Cappello, una donna di 84 anni morta all’improvviso. Alla cerimonia, come riportano i siti locali, ha partecipato anche Bobby, il meticcio che ogni giorno faceva compagnia alla donna, rimasta vedova dopo la morte del marito, e con vicino soltanto la sorella Caterina, di poco più anziana, mentre un altro fratello, Rocco, vive a Roma.

La foto di Bobby, condivisa sulla pagina Facebook dall’Agenzia Funebre Cappello, è diventata rapidamente virale.

Iolanda e Bobby erano inseparabili, così, quando il cane è entrato in chiesa, il parroco don Giuseppe Rizzo (che ha un particolare affetto per gli animali a quattro zampe) non ha sollevato obiezioni, proseguendo la cerimonia funebre con l’animale accucciato sotto al feretro.

Il cane della Ciociaria: un meticcio che ha destato commozione tra i fedeli

Nessuno, tuttavia, poteva immaginare un’immagine così toccante: Bobby, come era solito fare vicino alla poltrona della sua padrona, è rimasto in impressionante silenzio, come se fosse stato straziato anche lui dal dolore. Il meticcio è rimasto fino all’ultimo accanto alla sua padrona.

Bobby non si è limitato a restare in chiesa, ha poi seguito il corteo funebre fino al cimitero, percorrendo quasi un chilometro. Al termine della cerimonia, il cagnolino è tornato a casa con Caterina, la “zia“ umana, sorella della defunta.

Non è la prima volta che la chiesa della Ciociaria di San Folco Pellegrino sale alla ribalta per la presenza di un cane tra i fedeli. Nel 2019 il parroco, don Giuseppe Rizzo, aveva consentito a un altro amico a quattro zampe di restare tranquillamente vicino a lui. Anche in quel caso lo scatto aveva fatto rapidamente il giro del web. E proprio in queste ore molti commenti social si riversano ripercorrendo le dichiarazioni di Papa Francesco sulla benedizione dei cani. Dichiarazioni che avevano sollevato non poche polemiche tra gli animalisti.