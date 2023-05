Berlusconi sul Ponte dello Stretto: «Stavolta non ci fermerà nessuno, stop ai pregiudizi della sinistra»

È il momento di trarre le conclusioni, al di là delle ipocrisie della sinistra. Berlusconi rivendica l’azione per il Ponte dello Stretto, il grande impegno dei suoi governi, la tenacia di Meloni e Salvini. «Per due volte avevamo progettato e finanziato quest’opera. L’avevamo addirittura appaltata. E per due volte la sinistra, tornata al governo, per pregiudizio ideologico o per semplice voglia di rivalsa, ha cancellato tutto». Questo, «a costo di accollare allo Stato pesantissime penali». Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista alla “Sicilia”.

Berlusconi sul Ponte dello Stretto: grazie a Meloni e Salvini

«Nell’ultima campagna elettorale abbiamo rinnovato l’impegno con gli italiani. Lo porteremo fino in fondo, grazie alla tenacia e determinazione del presidente Meloni e del vicepresidente Salvini. Ma anche grazie al grande impegno dei nostri ministri, dei nostri parlamentari e dei due presidenti azzurri, Schifani della Sicilia e Occhiuto della Calabria». È a realizzazione di un’opera «che accorcia l’Italia e rende più vicina la Sicilia all’Europa».

«Il voto del Parlamento è la svolta definitiva»

«Questa volta non ci fermerà nessuno», aggiunge Berlusconi. «Il voto del Parlamento di mercoledì è stato la svolta definitiva. Si apre non soltanto una grande stagione per la tecnologia e le imprese italiane, ma anche un’opportunità di sviluppo straordinario per la Sicilia e la Calabria».

Mafia, «noi siamo quelli che l’hanno combattuta di più»

«I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra», dice ancora Berlusconi. «Abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I nostri governi sono stati quelli che più hanno investito nel Mezzogiorno, per esempio completando la rete autostradale siciliana», dice il Cav. «Sono anche quelli che hanno più efficacemente combattuto la criminalità mafiosa confiscando patrimoni e stabilizzando il 41 bis, arrestando 32 dei 34 latitanti più pericolosi». Poi Berlusconi il costante impegno per il Ponte sullo Stretto. «I siciliani che guardano al futuro», conclude, «che credono nel ruolo della loro terra in Europa e nel Mediterraneo ci hanno sempre dato e continueranno a darci fiducia».