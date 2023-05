Berlusconi: «Siamo i più leali sostenitori dell’ottimo lavoro che sta facendo Giorgia Meloni»

«L’opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale. Forza Italia si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comune italiano». Lo annuncia il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata al “Quotidiano Nazionale”. A proposito della svolta “governista” degli azzurri, l’ex premier osserva: «Non soltanto siamo un partito di governo, siamo quelli che hanno creato il centrodestra. Che altro dovremmo essere, se non i più leali e coerenti sostenitori dell’ottimo lavoro del presidente del Consiglio, col quale del resto collaboriamo attivamente?».

Maltempo, Berlusconi: il governo è intervenuto subito

Un passaggio importante sull’alluvione. «Il governo è intervenuto con assoluta rapidità e con adeguate risorse. Ora l’importante è che la burocrazia non rallenti la fase della ricostruzione. Bisogna concentrarci su questo. Lo meritano le popolazioni della Romagna e dell’Emilia che di fronte alla catastrofe hanno dimostrato grande senso civico e voglia immediata di ripartire. E mi dicono che le spiagge sono già pronte ad accogliere i turisti».

«Sto recuperando le forze»

«Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro», continua Berlusconi. «Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato. Anzi, com’è noto questi infortuni allungano la vita. Io non mi sono mai sentito finito, ho sempre avuto fiducia nell’aiuto del Cielo e nella professionalità dei medici e del personale sanitario del San Raffaele. A loro sono molto grato, nonostante abbiano tentato – inutilmente – di impedirmi di lavorare per le elezioni amministrative». Il Cav spende parole d’elogio per la compagna Marta Fascina: «Marta è stata davvero il mio angelo custode. Del resto, con i suoi lunghi capelli biondi ha davvero le sembianze di un angelo. Se avessi avuto bisogno di una prova del suo amore incondizionato – ma non ne avevo alcun bisogno – l’avrei avuto in queste settimane. Ed è un amore totalmente ricambiato».