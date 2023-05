Amadeus a Fiorello: “Resto in Rai e sto lavorando serenamente con l’ad al prossimo Sanremo”

“Rimango volentieri” in Rai e “sto lavorando serenamente con l’amministratore delegato” al prossimo Sanremo: parola di Amadeus, che ha chiamato in diretta Fiorello durante la puntata di Viva Rai2!. Dopo la “bombetta” semiseria sganciata qualche giorno fa dallo showman, che aveva raccontato dei dubbi dell’amico sulla possibilità di condurre il prossimo festival; disinnescata poi dallo stesso Fiorello (“era uno scherzo”), è Amadeus in persona a sgombrare il campo da illazioni in merito. Una telefonata per togliere i dubbi.

Amadeus chiama Fiorello in diretta: “Si lavora da tempo con l’ad Sergio per Sanremo”

“Non ci sono agenti segreti che controllano. Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato Roberto Sergio“. Così Amadeus intervenuto in diretta a “Viva Rai2!”, smentisce definitivamente le voci su un possibile cambio di conduzione del prossimo Festival di Sanremo; e le ultime indiscrezioni su possibili pressioni legate alle sue scelte. “Nessuno ti ha epurato? Smentisci le voci che qualcuno controllerebbe le tue scelte musicali?“, chiede ironicamente Fiorello. “No, no nessuno, rimango volentieri in Rai”, risponde subito Amadeus. Che annuncia che sarà ospite nella puntata di chiusura del programma, il prossimo 9 giugno.

Amadeus smentisce a Fiorello i dubbi sul prossimo Sanremo

“Diciamo che Amadeus ha la totale libertà di scelta”, ha chiosato lo showman. “Assolutamente”, la risposta di Ama che ha ribadito l’idem sentire con i vertici di Viale Mazzini sul tema: “Si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato, con tutta la Rai”. Chissà che nell’occasione dell’ultima puntata del programma mattutino gli “Amarello” (come sono stati ribattezzati proprio durante i festival fatti insieme) non seminino già qualche indiscrezione su Sanremo 2024. La presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione si avvicina e i fan del festival già si aspettano un grande annuncio. Come fu lo scorso anno per la co-conduzione di Chiara Ferragni nella serata inaugurale e nella finale.

Lo scherzo di Fiorello ad Amadeus su Sanremo

Già Fiorello aveva in parte disinnescato la “bombetta” su Amadeus. «Ma secondo voi è reale un mondo in cui Amadeus dica “sai, non so se farò Sanremo?” Ma state scherzando?», aveva detto Fiorello. Era solo una scherzo dei suoi. «Io so che Ama il venerdì mattina non guarda VivaRai2!. Allora, siccome mi piace fargli gli scherzi, la mia mente ha deciso di farlo», ha raccontato. E aveva aggiunto: “Se glielo chiedono farà pure il sesto”