Fiorello disinnesca la bomba Amadeus: “Farà il Festival. Anzi se glielo chiedono fa pure il sesto”

Fiorello torna alla carica con l’ironia sferzante di sempre, e insiste a punteggiare satiricamente la narrazione drammatica degli addii di alcuni dei volti noti della Rai, con effetti esilaranti a dir poco. Una rilettura satirica, quella dello showman, che mette alla berlina i piagnistei dei divi tanto in voga a sinistra scelta in realtà in vista di nuovi dorati approdi televisivi o comunicata con dimissioni discusse almeno quanto annunciate. Così, tra una strizzatina d’occhio al nuovo El Dorado della tv e tirando le somme di bilanci e ascolti, tra inviti a “Teleminkia” e rifacimenti ad hoc di celebri brani del momento, il condottiero sacrilego del morning show VivaRai2! torna sull’argomento per smorzare l’allarme relativo a un presunto addio di Amadeus al trono di Sanremo. Niente paura, tranquillizza Fiorello, l’amico Ciuri non abdicherà.

Fiorello smentisce l’addio di Amadeus al Festival

«Ma secondo voi è reale un mondo in cui Amadeus dica “sai, non so se farò Sanremo?” Ma state scherzando?», tuona Fiorello, in diretta su Tv Talk, disinnescando la “bombetta” che aveva lanciato nel corso della sua trasmissione qualche giorno fa, instillando il dubbio che il conduttore e direttore artistico della kermesse non volesse condurre la prossima edizione del festival di Sanremo. Un sospetto, più che un dubbio, balzato alla irriverente mente dell’intrattenitore radio e tv, che ha scatenato il delirio sui social e sui media. Al punto da costringerlo a una tempestiva errata corrige. O meglio: a una retromarcia, ingranata oggi, con cui Fiorello ha rivelato che di scherzo si è trattato. Uno tiro mancino sferrato all’amico quando – incredibilmente – quest’ultimo meno se lo aspettava…

«Anzi, se glielo chiedono fa pure il sesto…»

E racconta: «Io so che Ama il venerdì mattina non guarda VivaRai2!. Allora, siccome mi piace fargli gli scherzi, la mia mente ha deciso di farlo». Fine della prima puntata. Oggi, però, arriva la smentita e con tanto di retroscena svelato. Sembra infatti che, appena sveglio, il conduttore e direttore artistico di Sanremo abbia subito chiamato Fiorello, che poi ha raccontato il dietro le quinte dell’annuncio: «Mi ha detto: “Ciuri, ho 60 messaggi, ma cosa hai detto?”», confessa lo showman, che poi prosegue. «Io lo sapevo che lo avrebbe chiamato l’ufficio stampa, il sindaco di Sanremo, l’ad Roberto Sergio»… Dunque, nessun allarme. Anzi la smentita dell’allarme: «Lo fa, lo fa, e vi dirò di più… se glielo chiedono fa pure il sesto!», ha chiosato Fiorello tra le risate del pubblico…