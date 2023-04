Twitter ha tolto la spunta blu anche al Papa: via gli account certificati a chi non paga l’abbonamento

Twitter ha cominciato a eliminare la spunta blu che appare sugli account verificati per gli utenti che non hanno sottoscritto il servizio a pagamento da 84 dollari l’anno per mantenerla: ne ha fatto le spese Papa Francesco.

L’account Twitter del Pontefice, che ha oltre 18,8 milioni di follower, è rimasto senza spunta blu dopo che è scattato l’ultimatum imposto da Elon Musk ai profili, costretti a pagare per avere l’agognato segno di verifica sul social media. Oltre a @Pontifex, sono rimasti senza spunta la regina del pop Beyoncè, 15,5 milioni di follower, il New York Times, Kim Kardashian, Bill Gates, Donald Trump e addirittura Jack Dorsey, il fondatore di Twitter hanno perso la spunta blu. Via la spunta blu anche da una serie di account governativi americani, che non hanno ancora ottenuto la spunta grigia che caratterizzerà gli account delle amministrazioni pubbliche nella nuova Twitter di Elon Musk. Salvo, per il momento, il profilo della Casa Bianca, che comunque aveva annunciato di non avere intenzione di pagare gli 84 dollari l’anno per iscriversi al programma Twitter blu.

La nuova strategia di Twitter non fa sconti neanche al Papa

Chi decide di abbonarsi avrà la spunta blu una volta che l’account sarà verificato, inoltre vedrà meno pubblicità, potrà modificare il Tweet inviato e potrà caricare dei video più pesanti. Inoltre sono in arrivo delle spunte diverse. In questo modo avere la spunta blu non sarà più un elemento di riconoscibilità e sicurezza, come era stato finora, quando veniva data a personalità, enti e associazioni, ma un aspetto commerciale della piattaforma. Un costo in più da considerare per enti, istituzioni, società nella propria attività di gestione dei social.

“Un metodo che aiuterà a smascherare i profili falsi”

Secondo Musk, il metodo aiuterà a smascherare i profili falsi. “Si possono facilmente creare 10.000 o 100.000 account Twitter falsi utilizzando un solo computer da casa e l’intelligenza artificiale. Questo è il motivo per cui bisogna stringere le maglie della certificazione e fare in modo che per ottenere la spunta blu servano un numero telefonico verificato e una carta di credito. La mia previsione è che qualsiasi cosiddetto social network che non lo faccia fallirà”, ha detto il milionario patron di Tesla alla scadenza dell’ultimatum.