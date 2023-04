Trump scatenato nel New Hampshire: «Schiacceremo Biden, riconquisteremo la Casa Bianca»

«Schiacceremo Joe Biden» e «riconquisteremo la Casa Bianca». Davanti ai suoi elettori nel New Hampshire, Donald Trump ha usato toni forti. «Dobbiamo vincere», ha detto lanciando la sua sfida all’attuale inquilino della Casa Bianca, che il 25 aprile ha formalizzato la sua candidatura per il voto del 2024.

Trump: «Biden ha rovinato gli Stati Uniti»

«Martedì Joe Biden ha dichiarato ufficialmente di volere altri quattro anni disastrosi» al potere, ha dichiarato l’ex presidente repubblicano. Per poi incalzare: «Gli Stati Uniti, sotto il mandato del democratico, sono diventati un Paese dove violenza e criminalità dilagano. Siamo un Paese schiacciato dall’inflazione, dove le banche crollano».

«Possiamo farcela, non è troppo tardi»

Nel 2024, l’America dovrà scegliere tra «successo e fallimento», «sicurezza o anarchia», «prosperità o disastroۑ, ha aggiunto Donald Trump in quello che è stato il suo primo evento elettorale dopo la storica incriminazione da parte di un tribunale di New York. «Siamo guidati da una persona senza speranza. Vinceremo nel 2024 e faremo di nuovo grande l’America. Possiamo farcela, non è troppo tardi».

Trump: a minacciare la democrazia sono loro…

Trump si è lanciato poi in un’imitazione beffarda di Joe Biden, lasciando intendere che il presidente, 80 anni, possa soffrire di qualche forma di demenza senile. Poi ancora all’attacco: «Non siamo noi la minaccia per la democrazia. La minaccia è Biden, perché è incompetente. A lui interessa solo arricchire la sua famiglia, a me interessa arricchire il popolo».

Sondaggi alla mano, Biden rischia

L’annuncio di Biden di volersi ricandidare per un secondo mandato ha permesso al team della sua campagna di iniziare la raccolta di fondi “democratici”. A poche ore dalla sua dichiarazione, hanno iniziato a dare gli ultimi ritocchi a un evento di due giorni a Washington, che riunirà finanzieri di Wall Street e altri finanziatori molto facoltosi. Per l’«anziano Joe» sarà una campagna elettorale in salita, perché i sondaggi lo stanno bocciando quasi inesorabilmente.