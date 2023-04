Stormy Daniels a sorpresa: “Trump non merita il carcere”. Un’amica di Melania: “Non lascerà il marito”

Stormy Daniels afferma che Donald Trump non merita di andare in prigione per il pagamento che i soldi che le ha dato. “Non credo che i suoi crimini contro di me meritino la prigione”, ha detto la pornostar americana al programma televisivo su YouTube Piers Morgan Uncensored nella sua prima intervista dopo l’udienza.

Stormy Daniels: 130mila euro per tacere sulla sua relazione con Trump

Secondo l’accusa, l’avvocato di Trump ha pagato 130.000 dollari alla Daniels prima delle elezioni del 2016 per comprare il suo silenzio, perché non rivelasse la relazione avuta con il futuro presidente americano. I pubblici ministeri affermano che il modo in cui l’avvocato è stato successivamente rimborsato da Trump mentre era presidente equivaleva a frode fiscale, perché la causale dei pagamenti era quella per spese legali.

“E’ stato un rapporto consensuale, se però sarà riconosciuto colpevole di tutte le altre cose, allora assolutamente merita la prigione”. Ha parlato anche la seconda donna coinvolta nelle accuse contro l’ex presidente, l’ex coniglietta di Plaboy Karen McDougal. L’ex modella sul suo account Instagram ha postato una sua foto a Vail in Colorado, con un messaggio ironico: «Ero in vacanza, speriamo di non aver perso niente».

“Melania non interviene, ma non lascerà il marito”

Melania Trump non lascerà il marito nonostante i guai giudiziari che lo vedono coinvolto. «Vive in una torre d’avorio di negazione», ha detto un’amica dell’ex first lady, e sua assistente Stephanie Winston Wolkoff. Parlando al New York Post ha spiegato che Melania vive il silenzio come una sorta di scudo protettivo. «È la sua arma preferita – ha aggiunto – sarà al fianco del marito, come sempre. Non credo che si senta umiliata, di certo è arrabbiata ma non lo sta lasciando». Questo perché «d’altra parte sapeva a cosa andava incontro quando ha sposato Donald. Il suo mezzo di sopravvivenza è far finta che non sia mai successo».

Poi ha rivelato che «in privato, Melania dice che le persone sono solo invidiose e che sperava che lo scandalo Stormy Daniels venisse spazzato sotto il tappeto. Il suo modo di affrontare la situazione è quello di non lasciare che i suoi sentimenti si manifestino o la influenzino. Prevedo che la rivedremo al suo fianco al prossimo evento mondano a Mar-a-Lago». Wolkoff ha aggiunto che a suo giudizio Melania farà di tutto per evitare situazioni per non incappare nelle domande dei giornalisti: «Crede di non dover rispondere o spiegare a nessuno, quindi non si metterà in quella posizione».