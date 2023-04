Torino, scatti d’arte “sociale”: in piazza San Carlo cittadini in mostra con l’artista francese JR (video)

Fotografia, arte pubblica e impegno sociale. Sono questi alcuni degli elementi distintivi dell’artista francese JR, che partendo da una banlieu parigina è riuscito a portare la sua arte in tutto il mondo. E attualmente è in corso alle Gallerie d’Italia di Torino la sua prima mostra personale italiana. Un’installazione intitolata “Déplacé∙e∙s”, un percorso espositivo che occupa quasi 4.000 metri quadrati, realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curata da Arturo Galansino.

La personale dell’artista francese JR a Torino

Collegata alla mostra nei giorni scorsi si è svolta “Inside Out”, un’azione di arte pubblica che negli anni ha toccato oltre 140 paesi del mondo, e che ha avuto come protagonista un van personalizzato da JR parcheggiato davanti alle Gallerie d’Italia in Piazza San Carlo a Torino. Allestito con un vero e proprio set fotografico, ha consentito di scattare i ritratti di oltre 450 torinesi, che sono stati poi immediatamente stampati su carta da manifesto e incollati sul pavimento della piazza, nel sottoportico e nel cortile del museo. Una performance che ha regalato un colpo d’occhio molto suggestivo, rendendo protagonisti i cittadini del capoluogo piemontese.

Alle Gallerie d’Italia in mostra i volti di 450 torinesi

Queste immagini, insieme alla mostra “Déplacé·e·s”, saranno visibili fino al 16 luglio 2023 presso la sede torinese delle Gallerie d’Italia. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo e Direttore delle Gallerie d’Italia, ha dichiarato: «Ho visto un desiderio di partecipazione da parte delle persone, una spontaneità assoluta. Possiamo dire che il progetto Inside Out è stato un successo. Il progetto viaggerà in qualche sede delle Gallerie d’Italia, magari affacciandosi alla città di Napoli». Gallerie d’Italia è il Progetto per l’arte e la cultura di Intesa Sanpaolo, la banca guidata da Carlo Messina.

Sotto, da Youtube un video del progetto installato a Piazza San Carlo davanti alle Gallerie d’Italia