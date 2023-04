Torino, aggressione dei centri sociali ai gazebo di FdI: “Clima intimidatorio intollerabile”

Durante il regolare svolgimento di un banchetto autorizzato di Fratelli d’Italia al mercato di corso Racconigi a Torino, militanti del centro sociale Gabrio si sono presentati minacciando le autorità e i militanti del partito, disturbando l’attività di divulgazione sull’operato del Governo Meloni. Poi hanno tentato di aggredire i partecipanti. Un clima intimidatorio nei confronti di FdI non nuovo a Torino. “La tensione politica in città ha raggiunto vette intollerabili – stigmatizza il senatore di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Torino Paola Ambrogio -. È necessario che le istituzioni diano una pronta risposta a questi atti eversivi per garantire il regolare svolgimento delle attività democratiche”.

I centri sociali aggrediscono i gazebo di FdI

Un episodio che poteva degenerare. Gli antagonisti a Torino fanno il bello e cattivo tempo. “La presenza sul territorio di estremisti quali gli esponenti dei centri sociali – che arrivano finanche ad esprimere minacce personali – sta rendendo sempre più difficile e pericolosa l’attività politica. Che, in uno Stato democratico, deve essere garantita e tutelata”. E’ la preoccupazione crescente evidenziata anche dai dirigenti di FdI Roberto Ravello ed Enrico Forzese.

FdI al sindaco Lo Russo: “Stabilisci l’illegalità dei centri sociali”

“Le istituzioni cittadine devono intervenire subito – allertano- . È necessaria una presa di posizione netta da parte dell’Amministrazione Lo Russo. Che inequivocabilmente condanni questo genere di avvenimenti e stabilisca, una volta per tutte, l’illegalità di questi soggetti; procedendo allo sgombero di tutte le occupazioni abusive, che offrono ospitalità ed alimentano degrado e violenza”