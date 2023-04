Roma, in arrivo i Vigili del fuoco di tutta Europa: seminari e addestramenti aperti a tutti

I Vigili del fuoco di tutta Europa si incontrano a Roma. Dal 14 al 25 aprile la Capitale ospita “Roma 2023-I Vigili del fuoco europei a Roma”, un evento organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la main sponsorship di Fiera Roma. Convegni, seminari, esercitazioni, addestramenti, incontri istituzionali, e momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza. Con oltre dieci giorni di appuntamenti, i Vigili del fuoco provenienti dalle principali capitali europee possono condividere conoscenze, competenze e interessi, con l’obiettivo di offrire una risposta operativa sempre migliore.

Più di 150 delegati in arrivo da Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ucraina che sarà presente in videoconferenza. «Abbiamo pensato di organizzare questo appuntamento – commenta il Capo Dipartimento, Prefetto Laura Lega – per creare un momento di incontro e scambio tra i Vigili del fuoco italiani e i colleghi europei».

«E per stimolare confronti tecnici e tematici a proposito del nostro lavoro: dalla dotazione strumentale e tecnologica ai servizi di pronto intervento. Dall’addestramento al mantenimento della capacità. Passando per la sicurezza, la prevenzione incendi e la tutela sanitaria. È un’occasione preziosa per creare sinergie e promuovere anche tra i cittadini, assieme al sistema di protezione civile territoriale, iniziative di educazione alla sicurezza. Nonché una maggiore conoscenza dei Vigili del fuoco».

(Italpress)