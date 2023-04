Pomeriggio di sangue a Savona: 16enne crea il caos per fare un video, la madre lo rimprovera e lui l’accoltella

Tragedia sfiorata a Savona: 16enne accoltella la madre che lo ha rimproverato per aver messo a soqquadro la casa solo per girare un video da postare sui social. Incredibile ma vero, è andata proprio così: la madre rimprovera il figlio per aver spostato i mobili solo per realizzare un video per Tik Tok e il ragazzino reagisce con furia alla reprimenda. Prima aggredisce brutalmente la donna a mani nude; poi le sferra dei fendenti con un arma da taglio, rischiando di ferirla… o peggio ancora. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo avrebbe letteralmente perso la testa: sulle prime ha insultato e minacciato la madre. Poi ha tentato di colpirla con una testata. E infine ha afferrato un coltello da cucina, sferrando due colpi al fianco della donna, fortunatamente senza riuscire a colpirla.

Savona, 16enne accoltella la madre per un rimprovero

È un giovedì pomeriggio come tanti, quello del 13 aprile appena passato, ma in un’abitazione di Savona rischia di macchiarsi col sangue. Il dramma, per fortuna, alla fine di una serie di eventi al alta tensione, è solo sfiorato, ma le conseguenze hanno appena cominciato a stilare il decalogo di provvedimenti giudiziari. Intanto, i carabinieri di Savona hanno arrestato il 16enne con l’accusa di tentato omicidio della madre che, come anticipato, il ragazzino ha tentato di accoltellare. Non solo. Dopo aver provato a farle male in diversi modi, il giovane ha improvvisato una fuga rocambolesca: sceso in strada però, non ancora domo, il 16enne ha pensato bene di danneggiare due auto, una delle quali era proprio quella della mamma.

La fuga rocambolesca in strada e il danneggiamento di due auto

Intanto la donna, che è riuscita a evitare fendenti mortali ma dovrà essere operata alla mano, è sgomenta. Per fortuna, grazie alla segnalazione dei vicini di casa, sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che hanno neutralizzato l’allarme. E ora il ragazzo si trova in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. E oltre al reato di tentato omicidio, dovrà rispondere anche di danneggiamento. Restano aperti, invece, gli interrogativi su tanta furia. Su una esplosione di rabbia violenta e incontrollabile che, a quanto sembra emergere sulla vicenda, non era la prima volta che accadeva. Il ragazzo infatti, a quanto riferiscono sul caso la Repubblica e il Tgcom 24, è un volto per le forze dell’ordine, «perché non nuovo a questi episodi di violenza nei confronti della madre e di coetanei»…