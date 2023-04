Perugia: straniero va in escandescenze, si scaglia contro la madre e aggredisce i poliziotti

Una segnalazione alla Sala Operativa della Questura fa partire l’intervento dei poliziotti a Perugia, nel quartiere di Ponte San Giovanni. Nel parcheggio vicino a un supermercato c’è un uomo che si trova all’interno di un veicolo, con la testa appoggiata sul volante. Gli operatori della Squadra Volante stabiliscono immediatamente un contatto con l’uomo e tentano di fargli riprendere i sensi, chiamando anche i sanitari del 118. Si tratta di un cittadino straniero di origini albanesi, classe 1979. Nel corso dei controlli giungono sul posto i genitori dell’uomo.

Perugia, lo straniero si scaglia contro la madre e contro gli agenti

Al loro arrivo, il 44enne va in escandescenze, tentando di scagliarsi contro la madre e contro gli agenti. Nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo continua con il proprio atteggiamento aggressivo. Spintona gli operatori che, a quel punto, con non poche difficoltà, lo contengono con gli strumenti in dotazione per poi accompagnarlo negli uffici della Questura.

L’arresto del quarantaquattrenne

Qui lo straniero continua ad assumere un comportamento aggressivo e tenta di colpire gli agenti. Gli approfondimenti effettuati consentono di verificare che a carico dell’uomo risultano numerosi precedenti di polizia, Si va infatti dalla ricettazione al riciclaggio, dall’associazione per delinquere, all’ingresso illegale, furto aggravato. E ancora, apertura abusiva di locali aperti al pubblico, false attestazioni a Pubblico Ufficiale, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Terminati tutti gli accertamenti di rito, gli operatori arrestano il 44enne per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, per poi essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.