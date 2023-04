Papa Francesco all’uscita del Gemelli: “Sono ancora vivo. Celebrerò la domenica delle Palme” (video)

«A domani, riposatevi», con queste parole Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli dopo essersi fermato a parlare con la stampa. Il Pontefice era stato ricoverato tre giorni fa a causa di una bronchite infettiva. Prima di lasciare il Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove era ricoverato, ha firmato il gesso di un bambino e ha abbracciato una donna.

Il Papa ai giornalisti all’uscita del Gemelli: “Riposatevi da domani”

Ai giornalisti presenti all’uscita, Bergoglio alla domanda “Come si sente?”, ha risposto: «Ancora vivo». «Mi ricordo le parole di una persona più grande di me che mi disse io la morte non l’ho vista, ma l’ho vista venire. È brutta eh». Sono ancora vivo, non ho avuto paura».

All’uscita del nosocomio romano, Bergoglio è stato salutato dagli applausi della gente che lo attendeva davanti ai cancelli e si è trattenuto con i giornalisti. «Sono ancora vivo», ha detto loro, e a proposito del motivo del suo ricovero ha rivelato: «Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura». Non si è fermato neanche in ospedale, hanno osservato i cronisti: «È la cosa più bella sai, fare il prete».

L’abbraccio con la mamma che ha perso la figlia nella notte

Uscendo dal Policlinico Gemelli, ha anche «abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro» e «dopo aver lasciato il Gemelli, Papa Francesco si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore, fermandosi «davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari,». Lo ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Papa Francesco riprenderà da subito la normale attività. Un dato che da due fatti: l’annuncio ufficioso che domani sarà sul sagrato di San Pietro. «Domani celebrerò la dominica delle Palme», ha detto il pontefice ai giornalisti.