Dieci anni fa l’elezione del Papa “venuto dalla fine del mondo”: gli auguri di Giorgia Meloni (video)

“Auguri a Sua Santità Papa Francesco che oggi celebra il decennale del suo Pontificato. Lo ringraziamo per essere una guida forte, autorevole e punto di riferimento per la Chiesa cattolica. Le sue parole ci accompagnano a riflettere sui grandi temi del nostro tempo”. Così su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Fratelli e sorelle, buonasera!” Era il 13 marzo 2013 e con queste parole il nuovo Papa, il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, si presentava al mondo affacciandosi dalla loggia centrale di Piazza San Pietro. Lo faceva con semplicità, quasi a voler proclamare in poche lettere, in pochi attimi, lo stile del suo pontificato.Un magistero con al centro la semplicità. Lo si è capito dalla scelta del nome: Francesco. Un richiamo al Patrono d’Italia, una scelta maturata nei primi momenti successivi alla sua elezione quando all’interno della Cappella Sistina il suo vicino di banco, il cardinale brasiliano Hummes, nel complimentarsi raccomandò di non dimenticare i poveri. Fu il primo atto di una rivoluzione che iniziò dopo le clamorose dimissioni di Benedetto XVI.

“Grazie di avermi accompagnato con le vostre preghiere. Per favore, continuate a farlo”. Lo scrive il Papa via tweet nel decimo anniversario del suo pontificato.

Oggi la presentazione del libro sul Papa con la presenza del premier Meloni

Il Pontefice stamani ha voluto ‘festeggiare’ l’anniversario in famiglia, con una messa nella cappella di Santa Marta insieme ai cardinali. Nell’occasione, il Pontefice ha donato ai confratelli l’ultimo libro di padre Antonio Spadaro ‘L’Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale’.

Il Papa, in occasione del decennale di pontificato , ha fatto dono ai cardinali presenti alla messa a Santa Marta l’ultimo libro di padre Antonio Spadaro. “L’Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale”. Lo rende noto via social lo stesso direttore della Civiltà Cattolica. Il libro sul Papa sarà presentato stasera a Roma, nella sede della rivista dei Gesuiti, alla presenza del premier Giorgia Meloni e del segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin.