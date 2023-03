Il Papa al Gemelli fa visita ai bambini ricoverati in oncologia e porta in dono uova di cioccolato (video)

Alla vigilia del suo rientro in Vaticano, il Papa ricoverato al Gemelli non manca di fare visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del nosocomio. Il Pontefice è al policlinico universitario da mercoledì, quando è stato ricoverato per una bronchite su base infettiva. Le cure hanno prodotto gli effetti attesi: non ha più la febbre e domani farà ritorno nel suo appartamento a Casa Santa Marta. Domenica prossima, poi, il Santo Padre sarà in Piazza San Pietro a presiedere la Messa delle Palme.

Il Papa al Gemelli va a trovare i bambini ricoverati in oncologia: uova in regalo

Questo pomeriggio, intanto, come fa sapere il Vaticano, il Santo Padre ha voluto approfittare di questo scorcio di degenza per fare visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale Agostino Gemelli. Per l’occasione il Pontefice ha portato loro in dono dei rosari. Delle uova di cioccolato. E copie del libro Nacque Gesù a Betlemme di Giudea… Il Papa, in un video diffuso dal Vaticano nel corso della visita ai bambini, appare in buona forma e sorridente nell’atto di benedire i piccoli.

Il Papa incontra i piccoli pazienti e celebra un battesimo

Non solo. Come comunicato ai giornalisti dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, «nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto», in attesa delle dimissioni dall’ospedale e di rientrare in Vaticano, domani mattina.

Sotto, un video di “Vatican News” postato su Youtube in cui il Santo Padre in visita ai bambini ricoverati al Gemelli impartisce il sacramento del Battesimo a un neonato