Nuova rapina da Bulgari a Parigi: bottino milionario ancora da quantificare

Rapina alla gioielleria Bulgari dell’elegante Place Vendôme a Parigi. A prendere di mira Bulgari, boutique non nuova alle rapine, sono state 3 persone che hanno messo a segno il colpo grosso alle 13.45 e subito dopo sono riuscite a fuggire a bordo di due moto. I tre avevano i volti coperti da passamontagna e avevano armi da fuoco a canna lunga e hanno colpito la guardia di sicurezza. I danni, stimati in “diversi milioni di euro”, sono ancora in fase di valutazione, ha dichiarato all’Afp una fonte vicina alle indagini.

Bulgari, assalto alla gioielleria di Place Vendome a Parigi

Nei video postati sui social network che sembrano corrispondere alla rapina, si vedono due grosse moto nere parcheggiate sul marciapiede di fronte alla gioielleria. Un uomo con un casco, una pistola e vestito di nero fa il palo. Poi i tre fuggono sulle moto. La gioielleria Bulgari era già stata oggetto di una rapina a mano armata nel settembre 2021, il valore dei gioielli rubati era stato stimato in 10 milioni di euro. Uno dei rapinatori era stato ferito a una gamba da un agente di polizia. È stato arrestato, incriminato e incarcerato. Nel giugno 2022, altri due sospetti sono stati arrestati e accusati. Anche loro sono in detenzione preventiva.