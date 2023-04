Notte tranquilla per Berlusconi, Zangrillo rassicura i giornalisti prima di lasciare il San Raffaele

Notte tranquilla, situazione sotto controllo per Silvio Berlusconi. A rassicurare sulle condizioni di salute dell’ex premier, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano da 11 giorni, è il suo medico personale Alberto Zangrillo. Che è anche il primario di terapia intensive e cardiochirurgia della struttura milanese dove il leader di Forza Italia si trova dal 5 aprile per un’infezione polmonare. Nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

Notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele

Fino a lunedì non sono previsti bollettini medici sulle condizioni del Cavaliere, ma Zangrillo risponde con un convinto “sì” ai giornalisti, piantonati da giorni davanti davanti al padiglione Q1 del San Raffaele, che lo raggiungono per chiedere se la situazione è tranquilla. “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni”. Sono le parole del medico che, dopo aver assistito al match a Genova, è rimasto circa un’ora nella struttura ospedaliera prima di allontanarsi a bordo della sua auto.

Zangrillo ai giornalisti: la situazione è buona

L’ex premier, quasi quotidianamente visitato dai quattro figli, dal fratello minore Paolo e dall’amico di sempre Federico Confalonieri, sta bene. Nelle ultime 72 ore si è assistito ad un “costante miglioramento”, riporta l’ultimo bollettino medico pubblicato giovedì e firmato da Zangrillo . Particolarmente fiducioso il figlio Pier Silvio. “Mio padre è di buonumore e pensa in prospettiva”, ha detto facendo capire che sta rispondendo bene alle terapia. Anche se la situazione resta comunque delicata – ha precisato il secondogenito – ed è per questo che il Cavaliere si trova ancora in terapia intensiva.