Berlusconi stazionario, la corsa dei figli al San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo: “È una roccia”

Ore di apprensione e di tifo per Silvio Berlusconi. L’ex premier resterà la notte in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da questa mattina alle 12 per un affaticamento respiratorio. Dopo essere stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue il Cavaliere è stato trasferito al reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare (settore Q, piano -1), diretta dal suo medico personale Alberto Zangrillo. Nessun bollettino ufficiale fino a domattina.

Berlusconi resterà la notte in ospedale: riserbo e tanta paura

Il riserbo sulle condizioni di salute del leader azzurro è massimo. A quanto si apprende si sarebbe ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, ora in trattamento con terapia antibiotica. Secondo fonti parlamentari di Forza Italia, l’ex premier si troverebbe “in stato stazionario ma vigile”. Tra i primi a commentare la notizia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha parlato di un ricovero legato al problema precedente non del tutto risolto. Il leader azzurro era già stato ricoverato nella struttura milanese lunedì 27 marzo per controlli medici. Per poi rientrare ad Arcore giovedì 30 marzo, dopo le dimissioni avvenute intorno alle 14.

La corsa dei figli al San Raffaele, le troupe piantonate davanti al reparto

Gli unici a poter accedere al reparto sono i familiari. Che si sono precipitati, in ordine sparso, al San Raffale. Tra i primi ad accorrere il fratello Paolo e la moglie Marta Fascina. Poi tutti i figli, Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, sono arrivati nel corso della giornata all’ospedale milanese per fare visita al padre. Presente anche la senatrice senatrice azzurra Licia Ronzulli. Il ricovero di Berlusconi al San Raffaele di Milano ha fatto il giro del mondo, con la notizia riportata da tutti i principali media internazionali. Decine e decine i giornalisti e le troupe piantonate da questa mattina davanti al padiglione Q1 dell’ospedale. Presente perfino una troupe svedese. “Ogni quotidiano svedese sta aprendo con questa notizia”, racconta Niklas Svensson della testata Expressen di Stocccolma. “Siamo appena arrivati dalla Svizzera, dove stavamo facendo un réportage. Berlusconi è molto conosciuto in Svezia e così abbiamo deciso di venire a Milano”.

Gli auguri del premier Meloni: Forza Silvio

Non si contano le dichiarazioni di affetto, vicinanza, solidarietà al Cavaliere da parte del mondo politico e degli amici. “È stabile, è una roccia, ce la farà anche stavolta”. Così il fratello Paolo uscendo dall’ospedale. “Il suo umore? Il nostro è buono”, ha detto. Parole di affetto oltre che dalla grande famiglia di Forza Italia anche da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. “Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione. Forza Silvio», scrive su Twitter il presidente del Consiglio. “Forza Silvio, l’Italia ti aspetta!”, le parole del leader della Lega sui social condividendo una foto che li ritrae assieme.

Sgarbi: “Ci soprendrerà a Pasqua…”

“Berlusconi è un eroe della Resistenza contro la malattia e ci sorprenderà il giorno di Pasqua”. È il commento social di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura. Il vicepresidente vicario del Monza, Adriano Galliani, affida ai canali ufficiali del club il proprio messaggio di incoraggiamento per l’amico Berlusconi. “Affettuosi auguri, caro presidente, da tutta la grande famiglia biancorossa”, scrive Galliani. Corredando il tutto con un cerchio bianco affiancato da un cuore rosso, i colori della società brianzola.

La vicinanza degli avversari e dei detrattori

Non mancano gli auguri del fronte avversario. E persino di un convinto detrattore come Marco Travaglio che, ospite di Tagadà spera di “poter commentare le vicende di Berlusconi per almeno altri 10 anni. Gli auguro di tornare quello che era prima”. Auguri e incoraggiamenti anche dal Pd. “Da parte mia e dei miei colleghi va tutta la vicinanza al presidente Berlusconi, alla famiglia, ai gruppi parlamentari e al partito tutto”, dichiara Debora Serracchiani. Il neocapogruppo dem, Francesco Boccia, in aula al Senato approfitta dell’occasione “per augurare una pronta guarigione al senatore Silvio Berlusconi. Ci associamo agli auguri che riguardano quello che è un nostro collega, oltre che leader politico”. In serata l’azzurro Alessandro Cattaneo fa riferimento alle attestazioni di affetto trasversali di tutto il mondo politico e non solo. “Il gruppo di Forza Italia ovviamente è particolarmente coinvolto nel seguire le notizie che arrivano dal San Raffaele. Ripeto, è nelle migliori mani possibili. Certamente tornerà al lavoro come sempre fatto”.