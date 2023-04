Berlusconi, Gianni Letta: “L’ho trovato meglio del previsto. Tornerà? Assolutamente sì, lo conoscete”

Silvio Berlusconi ha ricevuto stamattina la visita di Gianni Letta. “L’ho trovato meglio di quanto pensassi”, ha detto il consigliere e amico di sempre lasciando il San Raffaele, dove il Cav ha trascorso la terza notte in terapia intensiva. È stata «tranquilla», hanno riferito tutti coloro che sono in contatto con la famiglia e con i medici e che, nella giornata di oggi, dovrebbero rappresentare l’unica fonte sulle condizioni del leader azzurro: secondo quanto emerso dagli ambienti sanitari, infatti, in giornata non è previsto alcun bollettino medico.

Gianni Letta: «L’ho trovato meglio del previsto: la strada della rinascita è imboccata»

«Abbiamo parlato e l’ho trovato meglio di quanto pensassi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata», ha detto l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, che si è trattenuto in ospedale circa un’ora. A chi gli chiedeva come sta Berlusconi, Gianni Letta ha risposto: «L’ha detto benissimo lui: “È dura, ma non mollo, ce la farò anche questa volta”. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo lo ha raggiunto, e credo che sia su quella strada». Dunque, il Cavaliere tornerà in campo? «Assolutamente sì, lo conoscete», ha ribadito Letta. Oltre a Letta, stamane è tornato al San Raffele anche Paolo Berlusconi, mentre non si è mai mossa Marta Fascina, che dal momento del ricovero è sempre rimasta al fianco del Cav.

Tajani in contatto con Zangrillo: «Berlusconi dice di sentirsi bene, è un fatto positivo»

Il professor Zangrillo è entrato in ospedale intorno alle 8.30 senza rilasciare dichiarazioni. Il medico di Berlusconi, però, resta in contatto con gli uomini più vicini al Cav, aggiornandoli costantemente. L’ex premier «ha riposato bene» e «dice di sentirsi bene, è un fatto positivo», ha riferito Antonio Tajani, spiegando che «stamane non l’ho sentito, non è giusto affaticarlo», ma «sono in contatto con famiglia, con il dottor Zangrillo»’. Intanto «continuano le cure». Berlusconi, ha ricordato il coordinatore azzurro, «è sempre riuscito a vincere la malattia» e sono «tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio nella sua forza, tornerà presto».

Barelli: «Il presidente risponde alle terapie, è un fatto molto importante, ci fa ben sperare»

Anche il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha spiegato, nel corso della trasmissione Coffee Break su La7, di aver sentito stamattina «alcuni famigliari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare». «Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è scontata», ha poi precisato.