Napoli, si apre una voragine: inghiottita un’auto con un 87enne a bordo (video)

Una voragine si è aperta in strada a Napoli, in via Comola Ricci nel quartiere Posillipo, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in tarda mattinata sulla città. Nella voragine è finita un’auto all’interno della quale si trovava un 87enne: incastrato nell’auto, con l’acqua che era salita fino alle gambe, l’uomo, che ora sta bene, è stato estratto dall’abitacolo e messo in salvo dai carabinieri della stazione di Posillipo accorsi sul posto. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Su tutta la Regione Campania è in vigore una allerta meteo per piogge e temporali valida fino alle 23.59 di sabato. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, segnalato dalla Protezione civile regionale, è ‘giallo’ su tutto il territorio.