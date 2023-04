Sabato Santo di sangue a Roma: nigeriano accoltella un uomo dopo una lite al supermercato

Nel parcheggio di un supermercato, tra auto cariche di spesa e buste della spesa colme di cibo per le feste di Pasqua, nella zona di Pineta Sacchetti, a Roma, in mattinata è scoppiata una violenta lite tra un italiano e un nigeriano, con precedenti penali. Il primo ha avuto la peggio: colpito con una coltellata di almeno dieci centimetri, l’uomo s’è accasciato a terra in un lago di sangue. Soccorso dai passanti, è stato ricoverato in codice rosso al vicino ospedale Gemelli.

Roma, il nigeriano aveva precedenti penali

L’aggressore, un nigeriano con precedenti di polizia che aveva tentato la fuga, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo intervenuti su segnalazione del titolare dell’attività commerciale. Per ora non si conoscono le cause della violenta lite.

Due giorni fa una donna di 38 anni di nazionalità dominicana, nel quartiere del Quadraro, aveva accoltellato al collo un connazionale seminando, per alcuni minuti, il panico. L’uomo, ex compagno della donna, stava passeggiando con una nuova partner. Un mese fa, in via Anastasio II, nei pressi della stazione Valle Aurelia, a Rom, a perdere la vita era stato un 50enne filippino accoltellato da un connazionale.