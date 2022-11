Sangue nel centro di Roma: trovate due donne uccise in un palazzo di Prati, è caccia al killer in fuga

Due donne sono state trovate morte, quasi certamente uccise, all’interno di un palazzo in Augusto Riboty, nel quartiere Prati a Roma. Sul posto la Squadra Mobile che non esclude l’ipotesi di omicidio. Una delle due donne è stata trovata insanguinata sul pianerottolo dal portiere dello stabile, mentre l’altra era all’interno dell’appartamento. Potrebbe trattarsi di due prostitute di origine cinese: i condomini che hanno lanciato l’allarme hanno segnalato sangue ovunque sia sul pianerottolo stesso che in casa.

Donne uccise a Roma, forse prostitute cinesi

Ad avvisare la polizia il portiere dello stabile, avvisato da un’altra condomina del palazzo che era uscita a stendere il bucato e che si è accorta della donna a terra. Secondo le prime informazioni sarebbero entrambi cinesi: la donna sul pianerottolo sarebbe ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all’addome. Sul caso indaga la polizia.

Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio e si cerca di risalire a un possibile killer in fuga per la città. Secondo prime indiscrezioni sul corpo di una delle vittime sarebbe stata trovata una ferita compatibile con un’arma da taglio e una profonda ferita alla testa.