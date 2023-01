Tragedia sfiorata a Napoli: il video dell’impalcatura scossa dal vento che si abbatte sulla strada

Tragedia sfiorata, questa mattina, in via Aniello Falcone, strada panoramica di Napoli, nel giorno in cui il Comune aveva diramato l’allerta meteo a causa del forte vento previsto. Nessun ferito, ma pochi istanti prima era transitato un autobus pieno di persone, mentre a piazza Cavour a causa del maltempo e del forte vento è caduto un albero, anche qui senza danni alle persone.

Napoli nel vento, a via Aniello Falcone crolla un’impalcatura (video)

Via Aniello Falcone è stata temporaneamente chiusa al transito dopo il crollo parziale del ponteggio allestito sulla facciata di uno stabile di 4 piani mentre è al lavoro la ditta privata incaricata dei lavori insieme ai Vigili del fuoco. L’intervento, fa sapere il Comune di Napoli, dovrebbe concludersi nelle prossime ore. A piazza Cavour invece un albero si è abbattuto su due auto e un motorino parcheggiati in sosta lungo la carreggiata.

Nello stesso punto, nei pressi dei giardini Nino Taranto, nel 2013 una donna è morta colpita da un albero caduto mentre era alla guida della sua auto. Il mare agitato ha comportato lo stop di molti collegamenti marittimi tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida.I servizi comunali sono al lavoro per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità. La Polizia municipale di Napoli è al lavoro in numerosi punti della città insieme alla Protezione civile e alle altre squadre di pronto intervento coadiuvate dai servizi comunali.