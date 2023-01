Ferrara: professore filma l’allieva in classe, lei s’infuria e scatena il patrigno. Preso a pugni il docente

Un docente aggredito dal patrigno di un’allieva in provincia di Ferrara. L’episodio è avvenuto prima delle vacanze natalizie, ma dopo la formalizzazione della denuncia da parte del professore, i carabinieri hanno identificato e denunciato il presunto responsabile per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri in una nota, tutto è accaduto in un istituto scolastico superiore.

A Ferrara botte al professore che filma l’allieva

Il professore, durante le lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, minorenne, con la quale è poi partita un’accesa discussione. La ragazza ha raccontato il diverbio con l’insegnante al patrigno, che si è presentato all’uscita dell’istituto scolastico e ha sferrato un pugno al volto del professore. La vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Cona e, successivamente, ha deciso di formalizzare la propria denuncia-querela nei confronti dell’aggressore. I carabinieri hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto e lo hanno denunciato.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri in una nota, tutto è accaduto in un istituto scolastico superiore di Ferrara.

Valditara manifesta solidarietà alla preside della scuola di Rovigo

Proprio oggi, il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara, aveva commentato quanto accaduto presso l’Iss “Viola-Marchesini” di Rovigo, la scuola dove alcuni ragazzi hanno sparato a una professoressa con una pistola ad aria compressa, colpendola a un occhio e alla testa con dei pallini di gomma. “Episodio gravissimo. Contrastare fermamente il bullismo e la violenza a scuola e ripristinare nelle classi la cultura del rispetto sono due priorità della mia azione. Senza di esse non può esistere nessun sistema scolastico degno di questo nome”, ha dichiarato il ministro. Valditara ha telefonato a Isabella Sgarbi preside dell’istituto di Rovigo per innanzitutto esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza alla professoressa e all’intero corpo docente per il gravissimo episodio subito. Il ministro ha quindi convocato la preside al Ministero per martedì 24 gennaio, chiedendole una relazione ufficiale e dettagliata dei fatti, del contesto in cui sono maturati e della partecipazione dei genitori al percorso educativo dei figli. Questo prima di prendere decisioni conseguenti sulla vicenda.