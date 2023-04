Maestra di Oristano fa dire “Ave Maria” e “Padre nostro” agli alunni: la scuola la sospende per 20 giorni

Una maestra della provincia di Oristano è stata sospesa per 20 giorni e perdipiù con stipendio ridotto per aver “osato” far recitare un’Ave Maria e il Padre Nostro agli alunni di una terza elementare. L’incredibile episodio, riportato dall’Unione sarda, è avvenuto in una scuola di San Vero Milis, nell’oristanese..

Due genitori si sono lamentati per le preghiere, è scattata la sospensione

I fatti si riferiscono al giorno precedente alle vacanze di Natale del 2022, ma la notizia è finita sui quotidiani locali soltanto oggi. Marisa Francescangeli, 58 anni, stava sostituendo un collega in classe, e ha proposto ai bambini di realizzare un piccolo rosario e la recita delle due preghiere. Due genitori si sono lamentati, un paio di settimane più tardi c’è stata una riunione in cui l’insegnante ha chiesto scusa per aver evidentemente ferito la sensibilità di qualcuno e la cosa sembrava finita là.

Invece, il peggio doveva ancora arrivare: una decina di giorni fa, all’uscita da scuola, le è stata consegnata una raccomandata con il provvedimento del dirigente scolastico e dell’ufficio scolastico provinciale che l’ha sospesa dal 27 marzo al 15 aprile, senza stipendio. La vicenda è seguita dall’avvocato della Uil Scuola Elisabetta Mameli, che presenterà ricorso.

La maestra di Oristano è stata sospesa fino al 15 aprile

La maestra di Oristano ha raccontato la sua incredibile vicenda all’Unione Sarda. «C’era stata una riunione con tutti i genitori e ho chiesto scusa. Pensavo fosse finita lì, ma poi due sabati fa, mentre uscivo da scuola, mi hanno consegnato a mano la lettera raccomandata e sono rimasta senza parole. Non ha avuto il coraggio di aprirla subito – confessa – sono tornata a casa e l’ho aperta solo alle 22: sono rimasta scioccata».

«Non penso di aver fatto nulla di male, oltretutto tutti i bambini seguono le lezioni di religione e si stanno preparando per la prima comunione – dice la maestra di Oristano – Per me è una gioia andare a scuola. Mi mancano i bambini. Credo che questa sia un’ingiustizia: in molti tra colleghi e genitori mi hanno chiamato e mi stanno sostenendo. Adesso penso solo a quando potrò riabbracciare i bimbi».

Mura (FdI) presenta un’interrogazione al ministro Valditara

FdI, con una interrogazione urgente al ministro della Pubblica istruzione, firmata dal deputato Francesco Mura, ha preso già posizione con la maestra di Oristano. «Considero assurda e aberrante la decisione, assunta dal dirigente e dall’Ufficio scolastico regionale, di infliggere una punizione ad una maestra per il sol fatto di aver recitato una preghiera in classe con i propri alunni», dichiara il parlamentare.