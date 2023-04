L’Olanda approva l’eutanasia per i bimbi sotto i 12 anni che soffrono di un male incurabile

Olanda, il governo ha deciso di rendere possibile l’eutanasia per i bambini malati che hanno esaurito le opzioni di cura. Una decisione in linea con le proposte pubblicate dal ministro della Salute Ernst Kuipers l’anno scorso. Lo riporta DutchNews.

Lo stesso Kuipers ha annunciato ai parlamentari che intende estendere e rivedere il protocollo, valido finora solo per i neonati, per coprire anche i bambini di età non superiore ai 12 anni che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi. Secondo il ministero, le linee guida riguarderanno tra i 5 e i 10 bambini all’anno.

Da anni – ricorda Ansa.it – i medici olandesi chiedono che le norme possano coprire anche i bambini di età compresa tra uno e dodici anni: esistono infatti già delle linee guida per i neonati fino a 12 mesi, mentre i maggiori di 12 anni rientrano nella legge sull’eutanasia valida per gli adulti. “Si tratta di una questione particolarmente complessa che riguarda situazioni molto dolorose”, ha dichiarato Kuipers. “Sono lieto che, dopo un’intensa consultazione con tutte le parti coinvolte, abbiamo raggiunto una soluzione che aiuterà questi bambini malati incurabili, i loro genitori e anche i loro medici”. L’eutanasia sarà possibile solo quando sarà l’unica opzione per porre fine alle sofferenze di un bambino. “Stiamo parlando di bambini che sono così malati che la morte è inevitabile e si prevede che moriranno presto”, ha detto Kuipers nel suo briefing.

Il dibattito in Olanda va avanti dal 2015, quando un’associazione di pediatri sostenne che i bambini di meno di 12 anni devono avere “il diritto” di chiedere l’eutanasia. Secondo i pediatri olandesi la soglia di 12 anni, rappresentava un “problema”, visto che, a loro giudizio, “i pazienti più piccoli hanno già sviluppato la capacità di capire le conseguenze delle loro azioni”.