La Salernitana blocca il Napoli, festa scudetto rimandata ma il Maradona applaude (video)

E’ finita 1 a 1, con gol di Oliveira (foto in alto) e pareggio di Dia, a pochi minuti dalla fine della partita. Niente da fare, dunque, la festa per il terzo scudetto del Napoli è stata rimandata di qualche giorno perché la matematica, nonostante l’abisso in classifica, non premia ancora gli azzurri.

Delusione, alla fine, tra i giocatori del Napoli, usciti dal campo tra gli applausi dei tifosi. Nulla di grave, ma era tutto pronto per la festa. La vittoria dell’Inter contro la Lazio, a ora di pranzo, aveva fatto esplodere l’esultanza dei tantissimi tifosi napoletani nelle strade del centro di Napoli. Una vittoria che aveva aperto la strada alla vittoria decisiva del Napoli contro la Salernitana, vittoria che però non è arrivata.

Napoli-Salernitana, festa scudetto rimandata

La Salernitana, dunque, rovina la festa per il terzo scudetto del Napoli. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l’1-1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62′ che poteva voler dire scudetto, ha risposto con un eurogol Dia all’84 che ha franato in gola l’esultanza dei tifosi partenopei. Con questo pareggio il Napoli sale a 79 punti contro i 61 della Lazio a sei giornate dalla fine della stagione. Festa rimandata a giovedì quando il Napoli se la vedrà con l’Udinese in Friuli.

Peccato anche per un brutto episodio accaduto prima della partita. Un uomo è stato accoltellato mentre andava allo stadio, dopo una lite nata per motivi di viabilità. L’uomo, visitato all’ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni ed è stato dimesso.